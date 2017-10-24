Согласно сообщениям СМИ, полузащитник «Арсенала» Месут Озил может перейти в три клуба. Действующий контракт 28-летнего игрока с лондонской командой завершается в конце этого сезона и вполне вероятно, что Озил продолжит карьеру в одном из трех клубов. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Интере». Если верить слухам, наиболее вероятным вариантом является переход в МЮ.

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