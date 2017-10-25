Самедов: «„Зенит“ не такой сильный, как о нем пишут»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заявил, что «Зенит» не такой сильный клуб, как о нем пишут.



«Все понимают, что „Зенит“ не такой сильный, как о нём пишут. Поражение от „Арсенала“ и ничья с „Анжи“ подтверждают мои слова.



Уверен, „Спартак“ преодолел неудачный отрезок. Мы сыграли вничью с „Ливерпулем“, дважды победили в чемпионате и добились восхитительной победы над „Севильей“. К сожалению, не смогли взять три очка с „Амкаром“. Победа была нам очень нужна, ведь „Зенит“ и ЦСКА сыграли по нулям».



Напомним, что Александр Самедов травмировался в матче против «Севильи» и проведет в лазарете около 6 недель.

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