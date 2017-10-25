Булатов: «Единственная тактика для „Нальчика“ - игра от обороны»

Бывший тренер «Торпедо» Дмитрий Булатов поделился ожиданиями накануне матча 1/8 Кубка России между «Спартаком» и «Спартаком-Нальчик».

«Конечно, московский „Спартак“ должен выиграть: скажется разница в классе. Он будет играть в свой футбол, тем более это домашний матч с командой второй лиги. Москвичи с первых минут начнут атаковать, расшатывать оборону команды „Спартак-Нальчик“. Я думаю, Кубок России для „Спартака“ важен, поэтому игроки выйдут оптимальным составом и в полную силу будут атаковать.

Единственная верная тактика для нальчикского „Спартака“ – это игра от обороны: постараться перекрыть все зоны москвичам, играть на контратаках. Это всё, что „Спартак-Нальчик“ может противопоставить, — сделать ставку на вылет в контратаку плюс стандарты».



Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев также поделился ожиданиями от этого матча.

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