Юран о «Спартаке»: «Если не обыгрывать „Спартак-Нальчик“, то о чём говорить?»

Экс-игрок московского «Спартака» Сергей Юран считает, что его бывшая команда не должна испытать проблем в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака» из Нальчика:

«Здесь не надо ничего комментировать: если не обыгрывать „Спартак-Нальчик“, то о чем мы можем говорить? При всем уважении к Нальчику, сложно прыгнуть выше головы. Москвичи в этой встрече – несомненные фавориты. Если, конечно, не будут играть дублирующим составом. Это Кубок России, поэтому, думаю, московский „Спартак“ более ответственно отнесется к нему. Многие команды уже вылетали, играя смешанным составом. Не думаю, что московский „Спартак“ будет отбиваться. Конечно, он будет атаковать, навязывать игру первым номером, чтобы как можно быстрее забить гол: один, второй. И потом уже спокойно доигрывать игру.

Сюрпризов от нальчикского „Спартака“ ждать сложно: уровень футболистов не тот. При всем уважении, это все-таки Вторая Лига. Поэтому Нальчику будет сложно что-то противопоставить или навязать свою игру, играть в атаку. Скорее всего, следует ждать от них оборонительного футбола. Ну и еще, нальчане будут ждать свой момент: угловой какой-нибудь, стандарт.

Не думаю, что „Спартаку“ из Нальчика даст преимущество дополнительный выходной из-за отмены матча с „Ротором-2“ в ПФЛ. „Жигули“ и „Мерседес“ – какое тут преимущество? Здесь хоть выходной, хоть еще что… Счет здесь может быть и 4:0, и 5:0 в пользу московского „Спартака“. Могут и минимальную победу одержать, потому что „Спартак-Нальчик“ – стойкая команда, будут упираться. Но все-таки думаю, наиболее вероятный результат – 3:0».

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