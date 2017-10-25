Рапопорт: «Ощущение, что мы стали терять Дзюбу. Он переоценивает себя»

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт постарался найти причину не самых убедительных выступлений «сине-бело-голубых» в последних матчах, а также выразил обеспокоенность состоянием форварда Артема Дзюбы:

«Почему, когда игра идет тяжело, то у „Зенита“ не находится лидера, куда-то пропадает Кокорин? Я бы не сказал, что Кокорин не проявляет инициативу в последних играх. Он очень старался. Футболисты должны сами искать возможность прорвать оборону, а не смотреть, с кем сыграть в пас. Лидеры у „Зенита“ есть, но в последних матчах им не удается проявить себя. В какой-то степени „Зенит“ оказался не готов к тому, как будут играть против него противники. В РФПЛ идет серьезная борьба, пусть не на таком уровне, как в Испании или Германии. Но здесь нельзя выходить на матч с настроением, что мы сыграем в свою игру, и нас не волнует то, как будете играть против нас вы.

Тренеры квалифицированные у нас, изучают все, и поэтому „Зениту“ надо тоже очень серьезно к этому отнестись. Надо готовиться к тому, что соперник будет играть ту игру, которая неудобна для „Зенита“. В последнее время, когда „Зенит“ попадает в неудобную ситуацию, когда нет быстрого гола, не идет игра. Возникает чувство растерянности, может вообще обреченности. Но это поправимо. Для этого надо одну или две игры выиграть, особенно, у „Локомотива“. И тогда может опять все успокоится, и „Зенит“ вернется в свой футбол. Всем было понятно, что легко не будет. По первым турам складывалось впечатление эйфории, что сейчас у нас все пойдет легко. Нет не пойдет, надо играть для того, чтоб создать определенный задел, необходимо понимать, что тут не так все просто, никто ничего так просто не отдаст.

Возникает вопрос по Артему Дзюбе. Вообще складывается ощущение, что мы стали терять этого игрока. Я не думаю, что он не хочет играть. У него осталась эйфория от прошлых сезонов, и он переоценивает себя. Дзюба - очень зависимый игрок. Все результаты, которых он достиг связаны с Халком. Это умнейший игрок, и он реально понимал, как надо с Дзюбой играть».

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