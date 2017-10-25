Точилин: «„СКА-Хабаровск“ вполне может дойти до полуфинала Кубка России, а может и дальше»

Игра «СКА-Хабаровска» в матче 1/8 финала Кубка России против петербургского «Динамо» произвела впечатление на главного тренера гостей Александра Точилина. Напомним, «армейцы» добились уверенной победы - 2:0.

"Думаю, что Хабаровск вполне может дойти до полуфинала кубка, а может и дальше”, - заявил Точилин.

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