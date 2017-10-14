«Кристал Пэлас» добыл первую победу в сезоне, одолев «Челси»

В матче 8-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» неожиданно обыграл «Челси», забив свои первые голы в нынешнем розыгрыше чемпионата.
Лондон, стадион «Селхарст Парк».
«Кристал Пэлас» - «Челси» - 2:1 (2:1)
Голы: Аспиликуэта 11 (аг), Заха 45 — Бакайоко 18.
«Кристал Пэлас»: Сперони, Сако, Уорд, Дэнн, ван Анхолт, Миливоевич, Макартур (Фосу-Менса 85), Кабай (Ридевалд 86), Таунсенд, Заха, Шлупп (Панчон 75).
Главный тренер: Рой Ходжсон.
«Челси»: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луис, Мозес (Дзаппакоста 40), Азар, Бакайоко, Виллиан (Мусонда 65), Фабрегас, Кэйхилл, Батшуайи (Педро 57).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Миливоевич 71, Данн 83, Бакайоко 87.
Судья: Андре Марринер.
В другом матче тура «Ливерпуль» и МЮ сыграли вничью (0:0).
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Походу два Манчестера разыграют чемпионат
Походу два Манчестера разыграют чемпионат
Да, для полного счастья мне не хватало еще смотреть на Педро 90 минут)
Да, для полного счастья мне не хватало еще смотреть на Педро 90 минут)
Фабрегас один в поле не воин. В общем ошибка физрука Конте.За это его следует сослать механиком на яхту. )
Привет)
Фабрегас один в поле не воин. В общем ошибка физрука Конте.За это его следует сослать механиком на яхту. )
Привет)
Это еще повезло чукотским, отскочили знатно, могли бы и проиграть со счетом 3-0. простили сегодня их орлы..
Это еще повезло чукотским, отскочили знатно, могли бы и проиграть со счетом 3-0. простили сегодня их орлы..
Это говорит, что слабых команд в Англии просто НЕТ...
Это говорит, что слабых команд в Англии просто НЕТ...