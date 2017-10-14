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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 13’ Уотфорд 0:0 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Идет первый тайм, 13’ Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Идет первый тайм, 43’ Ювентус 1:0 Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Идет первый тайм, 41’ Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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«Кристал Пэлас» добыл первую победу в сезоне, одолев «Челси»

сегодня, 18:54
Кристал ПэласКристал Пэлас2 : 1ЧелсиЧелсиМатч завершен

В матче 8-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» неожиданно обыграл «Челси», забив свои первые голы в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Лондон, стадион «Селхарст Парк».

«Кристал Пэлас» - «Челси» - 2:1 (2:1)
Голы: Аспиликуэта 11 (аг), Заха 45Бакайоко 18.

«Кристал Пэлас»: Сперони, Сако, Уорд, Дэнн, ван Анхолт, Миливоевич, Макартур (Фосу-Менса 85), Кабай (Ридевалд 86), Таунсенд, Заха, Шлупп (Панчон 75).
Главный тренер: Рой Ходжсон.

«Челси»: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луис, Мозес (Дзаппакоста 40), Азар, Бакайоко, Виллиан (Мусонда 65), Фабрегас, Кэйхилл, Батшуайи (Педро 57).
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Миливоевич 71, Данн 83, Бакайоко 87.

Судья: Андре Марринер.

В другом матче тура «Ливерпуль» и МЮ сыграли вничью (0:0).

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Все комментарии
zakirjan_87
сегодня в 19:43
Вроде не самый сложный соперник,

Походу два Манчестера разыграют чемпионат
Медив ответил волгoдoн
сегодня в 19:42
волгoдoн:
Проблема в том,что великий Педро сидел на лавке,а бельгийский Месси ничего не смог. Фабрегас один в поле не воин. В общем ошибка физрука Конте.За это его следует сослать механиком на яхту. ) Привет)
Привет)
Да, для полного счастья мне не хватало еще смотреть на Педро 90 минут)
Медив ответил sparxx2
сегодня в 19:41
sparxx2:
Вы я смотрю по 4 раза в сезон Реал обыгрываете))))))))
А ты меня видишь на ветках Тоттенхэма, критикующего игру команды?) Нет? А все потому, что я жду когда Челси обыграет Реал)
George-CFC
сегодня в 19:39
Нормально, как часто бывает, у меня перелёт - у Челси провальный матч. Как этот позор вообще мог случится...
волгoдoн ответил Медив
сегодня в 19:39
Медив:
Ну хоть Абрахам сделал дубль... Но он же воспитанник, а воспитанников в состав не пускают..Лучше набрать каких-нибудь дров из других чемпионатов
Проблема в том,что великий Педро сидел на лавке,а бельгийский Месси ничего не смог.
Фабрегас один в поле не воин. В общем ошибка физрука Конте.За это его следует сослать механиком на яхту. )
Привет)
Аксинья
сегодня в 19:35
Надо было Абрамовичу Лёню физруком брать...
alexov222 ответил Медив
сегодня в 19:35
Медив:
Заходите, когда Тоттенхэм обыграет Реал)
и вы к нам заходите,когда их же обыграете))..и кто на наших ветках поганит? ваши,ливерные и пяток непонятных дятлов без принадлежности. вулвичей почти не осталось на сайте
sparxx2 ответил Медив
сегодня в 19:35
Медив:
Заходите, когда Тоттенхэм обыграет Реал)
Вы я смотрю по 4 раза в сезон Реал обыгрываете))))))))
VIPded
сегодня в 19:34
Какое-то безобразие просто... (((
Медив ответил alexov222
сегодня в 19:29
alexov222:
а где "жидам" еще быть как не на ветке Романа Аркадьевича?)) все они и все лондонские..или у тебя проблема с этим?
Заходите, когда Тоттенхэм обыграет Реал)
sparxx2 ответил Медив
сегодня в 19:28
Медив:
В чем отличие межу Челси и Тоттемом. Если Ромулик свалит в Штаты, тут от Катара до Китая выстроится очередь желающих купить Челси. А если свалит Леви - эта очередь будет от Стены Плача до Голгофы
От Леви ни-че-го не зависит, просто Управляющий Советом Директоров, не более.
nnb199O
сегодня в 19:26
Молодцы К.П.
Это еще повезло чукотским, отскочили знатно, могли бы и проиграть со счетом 3-0. простили сегодня их орлы..
alexov222 ответил azkan
сегодня в 19:25
azkan:
На ветке Челси лондонских "жидов" больше чем на ветке ТТХ )) ща попрут еще
а где "жидам" еще быть как не на ветке Романа Аркадьевича?)) все они и все лондонские..или у тебя проблема с этим?
ceret
сегодня в 19:21
Испортили настроение
azkan ответил Медив
сегодня в 19:20
Медив:
В чем отличие межу Челси и Тоттемом. Если Ромулик свалит в Штаты, тут от Катара до Китая выстроится очередь желающих купить Челси. А если свалит Леви - эта очередь будет от Стены Плача до Голгофы
На ветке Челси лондонских "жидов" больше чем на ветке ТТХ )) ща попрут еще
Медив
сегодня в 19:18
Ну хоть Абрахам сделал дубль... Но он же воспитанник, а воспитанников в состав не пускают..Лучше набрать каких-нибудь дров из других чемпионатов
kastites
сегодня в 19:16
Очень неожиданно
волгoдoн
сегодня в 19:15
Эх,Чукотка..
azkan ответил Медив
сегодня в 19:14
Медив:
В чем отличие межу Челси и Тоттемом. Если Ромулик свалит в Штаты, тут от Катара до Китая выстроится очередь желающих купить Челси. А если свалит Леви - эта очередь будет от Стены Плача до Голгофы
)))))
aNOOBis ответил sparxx2
сегодня в 19:13
sparxx2:
Неа, а надо ?
а откуда такая информация то?...НБА, США? Или фантазия богатая?
Медив ответил sparxx2
сегодня в 19:13
sparxx2:
Потом суп с котом.... Ромулик же серьёзно надумывает валить в Штаты, в НБА, а вы к Лидсу.
В чем отличие межу Челси и Тоттемом. Если Ромулик свалит в Штаты, тут от Катара до Китая выстроится очередь желающих купить Челси. А если свалит Леви - эта очередь будет от Стены Плача до Голгофы
Emilan__
сегодня в 19:12
Теперь КП должен оправдать себя, хотя бы моральный дух свой подняли
azkan ответил iBragim2102
сегодня в 19:11
iBragim2102:
Челси 10ом играли, пока не заменили Батшуаи, а вообще Ходжосон хорошую работу проводит после,очередного провала Де Бура.
9 ом ты забыл про Виллиана
Медив ответил ermak6848
сегодня в 19:09
ermak6848:
Какая Новость. Это говорит, что слабых команд в Англии просто НЕТ...
Это говорит о том, что слабая команда в Англии сейчас Челси. Хотя ты прав, провал КП был незаслуженным. По составу они тянут на первую десятку
Roy Harper
сегодня в 19:09
повторился прошлый матч меж этими командами. Орлы порой могут удивлять. Но..КАК такое случилось, как, имея преимущество везде и всюду, кроме счета на табло, проиграть? Миша увы, никакущий х.х Серьезная работа предстоит Конте с парнями своими
sparxx2 ответил aNOOBis
сегодня в 19:08
aNOOBis:
Близко знаком с Романом Аркадьевичем Сиротой?
Неа, а надо ?
ROMA DROGBA ответил sparxx2
сегодня в 19:08
sparxx2:
Если бы судья дал Бернли чистый пенальти в матче с Уест Хемом .... вы уже были ближе к 10-му месту, нежели к первому))))))
Это не имеет вообще никого значения.
YRunner
сегодня в 19:08
Ну всё, прорвало. Теперь попрёт.
aNOOBis ответил sparxx2
сегодня в 19:08
sparxx2:
Потом суп с котом.... Ромулик же серьёзно надумывает валить в Штаты, в НБА, а вы к Лидсу.
Близко знаком с Романом Аркадьевичем Сиротой?
ermak6848
сегодня в 19:07
Какая Новость.
Это говорит, что слабых команд в Англии просто НЕТ...
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