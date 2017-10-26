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Баланович и Карницкий вызваны в сборную Беларуси

сегодня, 20:39

Тренерский штаб сборной Беларуси определился с окончательным списком игроков, вызванных на международные товарищеские матчи против сборных Армении и Грузии.

Вызов получили и полузащитник «Амкара» Сергей Баланович, а также хавбек «Тосно» Александр Карницкий.

Вратари: Александр Гутор («Черноморец», Одесса, Украина), Сергей Игнатович («Динамо-Минск»), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Максим Володько, Алексей Риос (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Витебск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Тосно», Россия), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Владислав Климович («Неман», Гродно). 

Нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Сборная Беларуси ранее провалила отбор на чемпионат мира-2018, заняв последнее место в своей группе, пропустив вперед даже Люксембург.

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susanin ultrazenith
сегодня в 20:41
Удачи ребятам!
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