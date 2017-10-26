Сигторссон, не игравший 13 месяцев, был замечен на базе «Нанта»

Нападающий «Нанта» Колбейнн Сигторссон сегодня был замечен в расположении клуба. Футболист прибыл туда по просьбе медицинского штаба, чтобы врачи обследовали его ногу.

Исландец не играл с сентября 2016 года из-за двух серьезных операций на колене. «Нант» приобрел форварда летом 2015 года за 3,5 млн евро, подписав контракт с игроком на 5 лет.

В сезоне-2015/16 27-летний исландец, довольно успешно выступивший на Евро-2016, забил 3 гола в 26 матчах Лиги 1.

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