Руни: «У Калверта-Льюина большое будущее»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни похвалил своего товарища по команде Доминика Калверта-Льюина и заявил, что того ждет большое будущее.



«Если Доминик продолжит учиться с такой скоростью, как это он делает сейчас, то у него есть все шансы в будущем стать первоклассным игроком. Я думаю, что многие недооценивают его, а зря, он очень силен. Он высокий, худой и обладает невероятной физической силой».



Напомним, что недавно Доминик Калверт-Льюин попал в шорт-лист премии Golden Boy.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте