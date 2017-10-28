Нигматуллин: «„Спартак“ победит „Ростов“ со счётом 2:1»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями перед матчем «Ростов» - «Спартак».



«Матч будет уже не на Кубок России. С настроем у спартаковцев всё будет в порядке. „Ростов“ сейчас непредсказуемая команда. Может победить, может проиграть, но на „Спартак“ настроится. Красно-белым по силам победить, нужно догонять группу лидеров, а то будет поздно.



Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу. Он не будет расставлять приоритеты между игрой в Ростове и игрой в Испании против „Севильи“. Ведь команде Карреры нужно попадать в еврокубки и на следующий сезон, а для этого нужно обыгрывать такие команды, как „Ростов“. „Спартак“ победит со счётом 2:1».



Напомним, что футбольный эксперт Александр Бубнов также прокомментировал предстоящую встречу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте