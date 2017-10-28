Паршивлюк: «„Спартак“ для меня многое значит, но это перевёрнутая страница моей истории»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» - своей бывшей команды:

«Конечно, матч против „Спартака“ станет для меня знаковым событием. Этот клуб для меня многое значит, я был в нем почти всю жизнь. С нетерпением жду эту встречу. Мне есть, что доказать самому себе. А „Спартак“ - это уже перевернутая страница моей истории.

Лидером „красно-белых“ считаю Квинси Промеса. Этот игрок может создать момент из ничего. Также отмечу Луиса Адриано и Александра Самедова.

„Спартак“ уже достаточно долго не может выиграть в Ростове-на-Дону? Еще со времен выступлений за „Спартак“ помню, что этот выезд был всегда очень сложным. Надеюсь, традиция продолжится».

Отметим, что большинство экспертов сегодня пророчит победу «Спартаку».

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