Алаба не покинет «Реал» этим летом

Защитник Давид Алаба продолжит выступать за «Реал».
Как сообщается, австриец не собирается уходить из мадридского клуба этим летом. Он намерен бороться за место в основном составе.
и снова оборона остается слабым звеном Мадрида.
Трент в обороне ноль. Каррерас кот в мешке.
Милитао после двух крестов. у Рюдигера больные ноги. Алаба балласт.
только Дин. возможно, может тянут.
остается надеяться, что все получится у Хави Алонсо.
время главный капитал роста.
