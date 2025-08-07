Soccer.ru
Алаба не покинет «Реал» этим летом

Шредер777
Шредер777
вчера в 21:21
Правильно делает. их доить надо до победного Как и многие футболисты
7mkttf2dkamk
7mkttf2dkamk
вчера в 17:09
Пора уже забыть, об основе Реала уж точно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:42, ред.
удивительно, как Перес отдал контракт до 2026 г. 33 летнему травматику?
и снова оборона остается слабым звеном Мадрида.
Трент в обороне ноль. Каррерас кот в мешке.
Милитао после двух крестов. у Рюдигера больные ноги. Алаба балласт.
только Дин. возможно, может тянут.
остается надеяться, что все получится у Хави Алонсо.
время главный капитал роста.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:53
С одной стороны Алаба в силу возраста и травматичности просто очень дорогой лавочник, давящий на зарплатный бюджет. А с другой стороны, исходя из интенсивности современного футбола, большого количества матчей, и в следствии физических перегрузок футболистов и частых травм, лишний игрок ротации точно не помешает.
Вещий
Вещий
вчера в 13:16
Пусть борется за место в основе.... успеет еще уйти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:05
От добра добра не ищут...
