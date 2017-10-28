Матч против «Суонси» станет для Венгера 800-м в роли главного тренера в Премьер-Лиге

Матч 10-го тура АПЛ против «Суонси Сити» станет для главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера юбилейным в Премьер-Лиге.

Это будет 800-й поединок для француза в качестве главного тренера в АПЛ.

До рекорда экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона рукой подать - в активе легендарного шотландца 810 игр.

Ранее Венгер признался, что хочет до окончания тренерской карьеры снова выиграть Премьер-Лигу.

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