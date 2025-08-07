ПАОК – «Вольфсбергер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle 888

1754562345

сегодня, 13:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle 888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы ПАОК – «Вольфсбергер», который состоится 7 августа 2025 года.

ПАОК

ПАОК начинает квалификацию с этого раунда и в соперниках на этот раз австрийский «Вольфсбергер». Команда не представляет из себя гранда австрийского футбола, но если ее недооценить, то можно получить проблемы на ровном месте. Хозяева настроены на серьезную игру и рассчитывают получить комфортный итоговый счет при своих болельщиках на родном стадионе.

26 июля ПАОК обыграл в товарищеской игре «Неймеген» (3:2), а 23 числа одолел «Аполлон» (3:1).

«Вольфсбергер»

«Вольфсбергер» не первый раз принимает участие в еврокубках, но особым постоянством не отличается. Команда имеет шанс пробиться в Лигу Европы, если пройдет двух соперников, но уже с ПАОК у гостей могут возникнуть проблемы. Австрийскому клубу особенно усердно придется сдерживать соперника на его поле и если это удастся, то можно будет говорить об ответной встрече.

2 августа «Вольфсбергер» проиграл «Альтаху» в чемпионате (0:2), а в кубке Австрии 25 июля одолел «Валлерн» (3:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победит ПАОК – 1.5

– 1.5 Ничья – 4.5

Победит «Вольфсбергер» – 6.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Вольфсбергер» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре последних матча греческого клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПАОК выиграл уже шесть последних домашних поединков подряд

Прогноз