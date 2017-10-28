Габулов: «Матч с ЦСКА был равным»

Вратарь «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал встречу с ЦСКА.



«Победа радостная и приятная. Тяжелый матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Но не могу сказать, что мы в чем-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника.



Нам удалось одержать важные, можно сказать, исторические для „Арсенала“ победы над „Краснодаром“, „Зенитом“ и ЦСКА. Выигрывать у лидеров чемпионата, безусловно, приятно. Такие победы придают еще больше уверенности всей команде. Тенденция? Я бы сказал, что в этих играх мы действуем более мобилизованно и мотивированно, чем в матчах с более слабыми соперниками. Почему, обыгрывая „Зенит“, мы не можем победить „Анжи“? Над этим нам стоит серьезно задуматься и работать, чтобы быть полностью довольными игрой и результатом».



Недавно футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Арсеналом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте