Фассоне: «„Милан“ не испытывает финансовых проблем, всё идет по плану»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне рассказал о финансовой ситуации клуба:

«К счастью, мы не испытываем финансовых проблем, всё идет по плану.

Люди любят говорить о „Милане“, мы всегда в центре внимания. Обмениваться мнениями — это нормально, но когда начинают оперировать ложными фактами, мы злимся».

По слухам, «Милану» могут урезать финансирование из-за жестких законов в Китае.

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