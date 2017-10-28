Монтелла: «Мы играли с „Ювентусом“ на равных»

Наставник «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги матча с «Ювентусом», в котором «россонери» потерпели поражение:

«Мы играли с „Ювентусом“ на равных, баланс нарушили только два прекрасных гола Игуаина.

Насколько я могу судить, команда показала хорошую игру, разве что были немного уставшими. В сравнении с „Ювентусом“ у нас было в два раза больше ударов. Могли открывать счет раньше, но их нападающие сработали лучше.

Повторю, что моя команда хорошо выступила. Парням просто надо привыкнуть к играм на высоком уровне. Теперь надо отреагировать правильным образом и одержать победу в Афинах».

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