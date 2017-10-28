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Монтелла: «Мы играли с „Ювентусом“ на равных»

сегодня, 21:54
МиланМилан0 : 2ЮвентусЮвентусМатч завершен

Наставник «Милана» Винченцо Монтелла подвел итоги матча с «Ювентусом», в котором «россонери» потерпели поражение:

«Мы играли с „Ювентусом“ на равных, баланс нарушили только два прекрасных гола Игуаина.

Насколько я могу судить, команда показала хорошую игру, разве что были немного уставшими. В сравнении с „Ювентусом“ у нас было в два раза больше ударов. Могли открывать счет раньше, но их нападающие сработали лучше.

Повторю, что моя команда хорошо выступила. Парням просто надо привыкнуть к играм на высоком уровне. Теперь надо отреагировать правильным образом и одержать победу в Афинах».

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Все комментарии
dzvinka
сегодня в 22:50
я вообще ниче не увидел состоятельного в твоей игре "на равных"
juvenale
сегодня в 22:16
физрук жжет)
sir_Alex ответил Горбатого могила исправит
сегодня в 22:10
Горбатого могила исправит:
Утешает ВаБанка ))) Не скажу чем и как )))
О, святая дева Мария!
Горбатого могила исправит ответил sir_Alex
сегодня в 22:09
sir_Alex:
И счёт это подтверждает!))) Где Валерон с детальным анализом матча??
Утешает ВаБанка ))) Не скажу чем и как )))
sir_Alex
сегодня в 22:04
И счёт это подтверждает!))) Где Валерон с детальным анализом матча??
Чемпионский клык 2
сегодня в 22:03
Мой клык бы сказал с чем вы играли на равных.
Fuad Samedzadeh
сегодня в 22:00
Парням просто надо привыкнуть подряд проигрывать,Гоните Монтеллу и дон Карло мое уважение к вам.Футбольный аристократ.
05 dag
сегодня в 21:58
Убирать его надо ))) видели даже не профи, что юве просто на расслабоне выиграл . Спортинг к сожалению важен Милана !
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