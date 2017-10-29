Почеттино не уверен, что Кейн сможет принять участие в матче с «Реалом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил повреждение и не смог помочь своей команде в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Наставник «шпор» Маурисио Почеттино надеется, что забивной футболист успеет восстановиться к матчу с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов:

«В ближайшее время оценим, будет ли он готов к матчу с „Реалом“. Проведем обследование и позже примем решение».

Встреча «Тоттенхэма» и «Реала» состоится 1 ноября.

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