Почеттино не уверен, что Кейн сможет принять участие в матче с «Реалом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил повреждение и не смог помочь своей команде в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Наставник «шпор» Маурисио Почеттино надеется, что забивной футболист успеет восстановиться к матчу с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов:
«В ближайшее время оценим, будет ли он готов к матчу с „Реалом“. Проведем обследование и позже примем решение».
Встреча «Тоттенхэма» и «Реала» состоится 1 ноября.
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Явно одного Кейна не хватает.
ШПОРЫ "гонялись" за Льоренте (если я не ошибаюсь) лет 5, а может и больше.... и вот наконец то он наш)))) И что ? Ниочёмый. Уверен что в 32-летний испанец 100% НЕ перспективнее 23-летнего Янссена которого Поч отправил в аренду в "Фенербахче", но как ни крути испаноговорящих у нас сам Маурисио "крышует".
Явно одного Кейна не хватает.
ШПОРЫ "гонялись" за Льоренте (если я не ошибаюсь) лет 5, а может и больше.... и вот наконец то он наш)))) И что ? Ниочёмый. Уверен что в 32-летний испанец 100% НЕ перспективнее 23-летнего Янссена которого Поч отправил в аренду в "Фенербахче", но как ни крути испаноговорящих у нас сам Маурисио "крышует".