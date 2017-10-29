Хамес Родригес: «Чтобы избежать проблем с „Селтиком“, надо остановить Дембеле»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес делится мнением о нападающем «Селтика» Мусса Дембеле, с которым мюнхенцам предстоит встретиться 31 октября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. По слухам, Дембеле летом мог перейти в «Баварию» или в другой топ-клуб Европы.

«Конечно, я слышал слухи в прессе прошлым летом. Видел фотографии Мусса. Без сомнения, это талантливый игрок. Чтобы избежать проблем с „Селтиком“ в Глазго, нам надо остановить Дембеле.

Мы знаем, что „Бавария“ сильнее „Селтика“, но надо доказать наше превосходство во вторник на поле. Матч простым не будет, а результат первого поединка сейчас совершенно неважен. Думаю, что „Селтик“ захочет отомстить», - отметил Хамес.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте