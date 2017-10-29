Аллегри: «Игуаин — экстраординарный игрок»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри доволен игрой Гонсало Игуаина, принесшего «бьянконери» победу над «Миланом» в 11-м туре Серии А:

«Игуаин находится в прекрасной форме, так как много работал во время паузы на матчи национальных сборных. В результате продуктивных тренировок чувствуешь себя лучше, бегаешь больше, улыбаешься чаще. То же относится и к людям вроде меня, которые больше не занимаются спортом, но, находясь в хорошей форме, мы чувствуем себя легче, бодрее, радостнее, не засыпаем на ходу.

Гонсало — великолепный футболист, одаренный с точки зрения техники. Он экстраординарный.

Нам нельзя останавливаться, надо поддерживать его состояние. Игуаин должен поднимать планку, особенно в Европе».

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