Конте: «Я рассчитываю на участие Канте в матче с „Ромой“»

Наставник «Челси» Антонио Конте рассчитывает, что полузащитник Н'Голо Канте окончательно восстановится к матчу Лиги чемпионов с «Ромой» и будет готов сыграть:

«Я надеюсь на это. Надеюсь, что он будет готов.

Вы сами прекрасно знаете, насколько этот игрок для нас важен. Мы хотим убедиться, что он действительно готов. Если честно, я рассчитываю на его участие в матче. Но предпочту не рисковать без необходимости. Если он будет готов, то сыграет».

Встреча состоится 31 октября.

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