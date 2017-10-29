«Амкар» - «Урал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Уралом».
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Бодул.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумал, Ильин, Бикфалви.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В предыдущем матче тура тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА.
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Амкар за 2 месяца проиграл лишь однажды...последние 7 игр без поражений...
Урал вообще открытие чемпионата...проиграл лишь дважды за полсезона....и может сегодня догнать ЦСКА по очкам......
Ну а наше доблестное центральное телевидение предпочитает показать повтор итальянского вчерашнего матча результат которого известен всем.....
Всё для народа во благо процветания нашего футбола !!!!!!!!!!
Амкар за 2 месяца проиграл лишь однажды...последние 7 игр без поражений...
Урал вообще открытие чемпионата...проиграл лишь дважды за полсезона....и может сегодня догнать ЦСКА по очкам......
Ну а наше доблестное центральное телевидение предпочитает показать повтор итальянского вчерашнего матча результат которого известен всем.....
Всё для народа во благо процветания нашего футбола !!!!!!!!!!