«Зенит» - «Локомотив»: стартовые составы

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
    До ближайшего матча с "Зенитом"
    55%
    1947
    Два-три тура
    15%
    529
    Четыре-пять туров
    3%
    90
    Уйдет лидером на зимний перерыв
    23%
    822
    Затрудняюсь ответить
    4%
    153
    Всего голосов: 3541
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
14:30 Идет второй тайм, 66’ Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1:3 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал
14:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб ТосноТосно
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 0:0 Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия
14:00 90’ Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
14:00 90’ Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель
  • Главные новости
  • Все новости
14:03
«Базель» и ЦСКА рассудит сербская бригада арбитров19
13:27
«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и сместил «Спартак» с 4-го места87
11:44
«Зенит» и «Локомотив» определились с комплектами формы на сегодняшний матч144
11:20
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» следят за Бэйлом17
09:08
Состав арбитров ЧМ-2018 определится до конца года9
15:54
«Крылья Советов» на последних минутах обыграли «Олимпиец»0
15:33
«Спартак» не станет проводить тренировку перед матчем с «Севильей»9
15:24
Мбаппе: «Если я смогу помочь Неймару выиграть „Золотой мяч“, я это сделаю»6
15:14
Фасио продлил контракт с «Ромой»0
15:10
Иммобиле стал первым игроком 21-го века, забившим 14 голов в 11 первых турах Серии А4
15:09
Бертран Траоре: «Рад, что покинул „Челси“»2
14:58
Гаджиев: «У игроков „Амкара“ есть определённые функции, и они их неукоснительно выполняют»1
14:45
Пюэль попробует удержать Мареза в «Лестере»2
14:45
Конте: «У „Челси“ 19 очков, значит, мы заслужили именно 19 очков»3
14:30
Соуза и Маццарри претендуют на пост главного тренера «Милана»1
14:22
Маффео: «Если мне придется преследовать Роналду по всему полю, я это сделаю»3
14:14
Булыкин: «Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата»7
13:52
Нули на табло в матче «Томь» - «Луч-Энергия»3
13:49
«Беневенто» - «Лацио»: стартовые составы2
13:47
Тарханов: «Получилась боевая ничья. Результат справедлив»1
13:25
Член исполкома АФФА хочет видеть главным тренером сборной Азербайджана Семина или Газзаева8
13:23
Яя Туре: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»6
13:05
Лев: «Могу представить себя тренером клуба, но „Баварию“ не возглавлю»4
13:01
«Фиорентина» предложит Кьезе новый контракт1
12:46
«Динамо» и «Тосно» объявили стартовые составы4

«Зенит» - «Локомотив»: стартовые составы

сегодня, 14:55
ЗенитЗенит-:-ЛокомотивЛокомотив16:30 Не начался

«Зенит» и «Локомотив» определились с составами на матч 15-го тура РФПЛ. Напомним, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини накануне игры обратился к болельщикам клуба

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Дзюба, Ригони.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ПерекатиПоле
сегодня в 15:52
РЖД задирает цены на билеты и наживается на бабушках!
Позор РЖД и Локо!
Зенит победит!
Red Green Devil
сегодня в 15:50
1:3 Фернандеш-это похороны.
Сергей Саныч
сегодня в 15:50
И болелы подъезжают....
Удачи железным дорожникам.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:49
Домашний игрочишка в составе, будет мячи скидывать налево и направо. Это даже не трезубец, это скорее пэнис.
Ruslan Volkov
сегодня в 15:44
Держитесь Зенит Россия с вами а то пррводницы цены подняли на билеты чтоб купить чемпионство
OLS ответил Ваня лучший
сегодня в 15:43
Ваня лучший:
Зенит как обычно на пределе лимита.
И?
Брулин
сегодня в 15:43
Главное Ригони и Кузяева закрыть.
Ruslan Volkov ответил Vane4ek
сегодня в 15:42
    Нектофбане ответил ПерекатиПоле
    сегодня в 15:42
    ПерекатиПоле:
    Нужно отгружать в начале матча, иначе проводницы опять будут валяться весь матч.
      Vane4ek
      сегодня в 15:36
      Только Локо! Только победа!
      массакрер ответил salaga
      сегодня в 15:34
      salaga:
      Ерохин видно попал в любимчики Манчини, или он в самом деле что-то в нём увидел?
      никто не видит а он видит?)
      Parovoznic ответил juchok
      сегодня в 15:33
      juchok:
      Артемий может влиять на природные катаклизмы?
      Очень надеюсь, что нет
      ПерекатиПоле
      сегодня в 15:32
      Нужно отгружать в начале матча, иначе проводницы опять будут валяться весь матч.
      juchok ответил Parovoznic
      сегодня в 15:32
      Parovoznic:
      ...и Амур в Николаевске потечёт вспять. Ты хочешь экологической катастрофы на Дальнем Востоке? )))
      Артемий может влиять на природные катаклизмы?
      Брулин
      сегодня в 15:31
      Фарфан должен сегодня отличиться.
      Нектофбане
      сегодня в 15:29
      наш паровоз быстрее коз по шпалам вверх летит !!!!


      уйди с пути лазурный враг иначе будешь бит !!!!!!
      Doping87
      сегодня в 15:28
      Обещали Нобоа дать сыграть... не понимаю я ветреность Манчини.
      Всё равно Зенит Чемпион!
      D.vil ответил cska plus
      сегодня в 15:27
      cska plus:
      Помоему пора этого хрюшу гнать в шею.
        cska plus ответил D.vil
        сегодня в 15:26
        D.vil:
        Привет!) Это большой вопрос... Все зависит от Шалимова...
          Parovoznic
          сегодня в 15:25
          Господи, будь сегодня железнодорожником!
          Obdulio Varela
          сегодня в 15:23
          Удачи Локо!
          Брулин
          сегодня в 15:23
          Железнодорожникам победы в матче,дабы сохранить первую строчку и уйти на три очка вперёд от Питера.
          Нектофбане
          сегодня в 15:22
          Вперёд вперед вперед паровоз !!!!!

          Выноси лазурных ногами в лесхоз !!!!!
          Parovoznic ответил juchok
          сегодня в 15:22
          juchok:
          2-0 в пользу Питера! Дзюба седня забьет!
          ...и Амур в Николаевске потечёт вспять.
          Ты хочешь экологической катастрофы на Дальнем Востоке? )))
          pereletnii
          сегодня в 15:22
          Три напа?
          Дьзюба?
          Любопытно.
          Удачи Зениту!
          juchok
          сегодня в 15:21
          2-0 в пользу Питера! Дзюба седня забьет!
          Parovoznic
          сегодня в 15:19
          Реально опасаюсь судейства.
          Брулин ответил Parovoznic
          сегодня в 15:19
          Parovoznic:
          Хрен знает, один раз в год и палка стреляет. Главное, что б эта палка сёдня не пальнула.
          100 % ты прав!) Вперед Локо!
          Tommy Lee
          сегодня в 15:16
          Ерохин и Дзюба - дети лимита.
          Parovoznic ответил Брулин
          сегодня в 15:16
          Брулин:
          Дзюба в основе это минус 1 игрок для Зенита, шансы Локо на победу резко возросли.
          Хрен знает, один раз в год и палка стреляет.
          Главное, что б эта палка сёдня не пальнула.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100