«Зенит» - «Локомотив»: стартовые составы

«Зенит» и «Локомотив» определились с составами на матч 15-го тура РФПЛ. Напомним, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини накануне игры обратился к болельщикам клуба.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Дзюба, Ригони.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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