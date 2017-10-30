Рейнгольд: «Это была последняя игра Дзюбы в „Зените“»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал футболистов «Зенита» после поражения от «Локомотива» (0:3) в 15-м туре РФПЛ.

«Вот самое настоящее лицо нашего российского футбола. Сколько раз я говорил, каких футболистов набрал „Зенит“? И как возмущались болельщики. Позор на самом деле. Внимательно смотрел этот матч, думал, может, ошибаюсь. Ничего в „Зените“ нет.

„Локомотив“ спокойно, по игре и без напряга выиграл со счетом 3:0. Могло быть и больше. Я хочу сказать только одно. Не нужно делать идолами тех, кто этого не заслуживает. „Зенит“ – совсем не та команда, которая находится в головах болельщиков.

Кокорин не забивает, но он был лучшим в „Зените“. Он маневрировал, уходил на фланги. Ему нужна помощь от партнеров. Как можно играть в футбол, когда один человек вообще выпадает из игры? Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в „Зените“. Роберто Манчини больше ставить его не будет».

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