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Рейнгольд: «Это была последняя игра Дзюбы в „Зените“»

сегодня, 08:17
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал футболистов «Зенита» после поражения от «Локомотива» (0:3) в 15-м туре РФПЛ.

«Вот самое настоящее лицо нашего российского футбола. Сколько раз я говорил, каких футболистов набрал „Зенит“? И как возмущались болельщики. Позор на самом деле. Внимательно смотрел этот матч, думал, может, ошибаюсь. Ничего в „Зените“ нет.

„Локомотив“ спокойно, по игре и без напряга выиграл со счетом 3:0. Могло быть и больше. Я хочу сказать только одно. Не нужно делать идолами тех, кто этого не заслуживает. „Зенит“ – совсем не та команда, которая находится в головах болельщиков.

Кокорин не забивает, но он был лучшим в „Зените“. Он маневрировал, уходил на фланги. Ему нужна помощь от партнеров. Как можно играть в футбол, когда один человек вообще выпадает из игры? Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в „Зените“. Роберто Манчини больше ставить его не будет».

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Все комментарии
МапС
сегодня в 08:34
А Гена Орлов до сих пор слова подбирает. Никак не может прийти в себя.
Майкл59ru
сегодня в 08:32
Типа Дзюба от этого что то потеряет. Будет сидеть на лавке,а зарплату получать такую же если бы он играл от свистка и до свистка. Так что не думаю,что Дзюба будет торопиться с уходом из Зенита и будет держаться за лавку до последнего. Получать миллионы,за то что пару раз за сезон появляешься на поле,это ли не мечта каждого русского футболиста )
Honduras2010
сегодня в 08:31
Мне вот эта фраза понравилась: „Зенит“ – совсем не та команда, которая находится в головах болельщиков. Это точно, и не команда и не в головах.
Адвокат 76
сегодня в 08:30
Соглашусь с дедом полностью.
Académica de Coimbra ответил n272nm
сегодня в 08:27
n272nm:
Свиньям в себе не удержать. Играли Зенит и Локо, казалось бы причём тут свинарник?!
    n272nm
    сегодня в 08:24
      Василий 50
      сегодня в 08:24
      Интересно, Дзюба будет полировать лавку в дубле или найдет новый клуб?
      Académica de Coimbra
      сегодня в 08:22
      Кончился футболёрик. В ПТУ, овладевать профессией и приносить пользу людям. Или в цирк без грима.
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