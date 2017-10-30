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Витиньо: «Мы обыграли на выезде „Бенфику“, почему бы не повторить то же самое в Базеле?»

сегодня, 08:49
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКАЗавтра в 22:45 Не начался

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» отправятся в гости к «Базелю».

«Мы обыграли на выезде „Бенфику“. Почему бы не добиться победы еще и на поле „Базеля“? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с чемпионами Швейцарии, мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход поединка. Переместили игру на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать.

Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. „Базель“, вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных».

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Все комментарии
Don trambon ответил AmG1991
сегодня в 10:03
AmG1991:
Они могут элементарно недооценить соперника.Ну и конечно же на контратаке поймать Базель.Локо вчера показал как можно играть от обороны)
Ну после последней игры, то конечно) Но тут то опять встаёт вопрос, а забить то смогут?
5 матчей - 1 забитый гол - это очень прискорбно, а верить в то, что именно с Базелем прорвёт, ну очень сомнительно.
Don trambon ответил sir-5
сегодня в 10:01
sir-5:
Смешно,но будут!!! И не потому,что хорошие,а потому,что все остальные 12 команд хреновее ЦСКА.Ты забыл,что в ЛЧ будет три команды. И Женька Гинер опять хорошо заработает на выходе в групповой этап с нашего(РПЛ) третьего места.
Ну не знаю. Конечно за 3е место возможно и зацепятся, не спорю. Но нельзя списывать со счетов Спартак, да и тот же Краснодар.
AmG1991 ответил Don trambon
сегодня в 10:01
Don trambon:
Возможно.. если на дурачка шальной мяч влетит, но смотря на шустрый Базель, то нужно надеяться ещё на то, что бы каким то чудом Базель будет уставшим.
Они могут элементарно недооценить соперника.Ну и конечно же на контратаке поймать Базель.Локо вчера показал как можно играть от обороны)
Don trambon ответил AmG1991
сегодня в 09:59
AmG1991:
Думаю с минимальным счетом могут обыграть.
Возможно.. если на дурачка шальной мяч влетит, но смотря на шустрый Базель, то нужно надеяться ещё на то, что бы каким то чудом Базель будет уставшим.
sir-5 ответил Don trambon
сегодня в 09:58
Don trambon:
Тульский Арсенал то не смогли, а тут Базель. Гыгы вы пы, ну хоть в следующем сезоне в лч не будет вас.
Смешно,но будут!!! И не потому,что хорошие,а потому,что все остальные 12 команд хреновее ЦСКА.Ты забыл,что в ЛЧ будет три команды. И Женька Гинер опять хорошо заработает на выходе в групповой этап с нашего(РПЛ) третьего места.
AmG1991 ответил Don trambon
сегодня в 09:56
Don trambon:
Тульский Арсенал то не смогли, а тут Базель. Гыгы вы пы, ну хоть в следующем сезоне в лч не будет вас.
Думаю с минимальным счетом могут обыграть.
AmG1991
сегодня в 09:55
Обыграть Базель и Бенфику-было бы идеальным вариантом для выхода из группы.Ну либо пара ничьих и ЛЕ.Тем более ЦСКА умеет играть от обороны.
cska plus
сегодня в 09:54
Надо было дома обыгрывать, чтобы сейчас смело об этом говорить.
Don trambon
сегодня в 09:50
Тульский Арсенал то не смогли, а тут Базель. Гыгы вы пы, ну хоть в следующем сезоне в лч не будет вас.
sir-5
сегодня в 09:39
Для начала надо попасть в ворота и нейтрализовать усилия двух Викторов в своей команде.
drug01
сегодня в 09:32
Зачем болтать ,лучше сделать а потом говорить!
Efimych
сегодня в 09:31
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 09:30
    Если повторишь, все будут рады.
    Но есть очень большие сомнения.
    Филипповых
    сегодня в 09:28
      Serge Boykov
      сегодня в 09:13
      Поменьше разговоров,побольше дела!
      Надеюсь что Дзагов поможет завтра,но если не готов,то лучше не выпускать.
      FILL3287
      сегодня в 09:12
      Закономерное ПОСЛЕДНЕЕ место!
      Игорь верим!!!
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      сегодня в 09:10
      скажите что чешет этот дурачек в московском матче мы показали
      что ты показал как за 90 минут в створ ни разу не попали
      остановите вите надо выйти.
      kolpino79
      сегодня в 09:04
      Конечно хочется чтобы ЦСКА в Европе выиграл... Но вспоминая последнюю его игру с Арсеналом, понимаю что речь идет скорее о том, с каким счетом Базель победит у себя дома.
      Майкл59ru
      сегодня в 09:04
      ЦСКА дома не смог обыграть Базель,а ещё хотят в гостях. Пускай лучше надеются что разгрома не будет и отделаются одним пропущенным мячом )
      Obdulio Varela
      сегодня в 09:03
      Только не забудь с каким счётом там Базель вперёд ногами вынес Бенфику
      MALOVAR
      сегодня в 08:57
      Витинье: мы уже были пару раз четвертыми в группе ,почему бы не повторить тоже самое если болелы терпят?
      VIPded
      сегодня в 08:57
      Блин, ты голы давай забивай, а не языком трепай!!!
      kidman4ik
      сегодня в 08:54
      Как говорится раз в год даже Цска в гостях выигрывает, поэтому тут уже без вариантов. Однажды это уже случилось.
      MALOVAR
      сегодня в 08:51
      судейка обыграл ,Вить,ты чего?
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