Витиньо: «Мы обыграли на выезде „Бенфику“, почему бы не повторить то же самое в Базеле?»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» отправятся в гости к «Базелю».
«Мы обыграли на выезде „Бенфику“. Почему бы не добиться победы еще и на поле „Базеля“? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с чемпионами Швейцарии, мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход поединка. Переместили игру на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать.
Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. „Базель“, вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных».
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5 матчей - 1 забитый гол - это очень прискорбно, а верить в то, что именно с Базелем прорвёт, ну очень сомнительно.
5 матчей - 1 забитый гол - это очень прискорбно, а верить в то, что именно с Базелем прорвёт, ну очень сомнительно.
Но есть очень большие сомнения.
Но есть очень большие сомнения.
Надеюсь что Дзагов поможет завтра,но если не готов,то лучше не выпускать.
Надеюсь что Дзагов поможет завтра,но если не готов,то лучше не выпускать.
Игорь верим!!!
Игорь верим!!!
что ты показал как за 90 минут в створ ни разу не попали
остановите вите надо выйти.
что ты показал как за 90 минут в створ ни разу не попали
остановите вите надо выйти.