Витиньо: «Мы обыграли на выезде „Бенфику“, почему бы не повторить то же самое в Базеле?»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» отправятся в гости к «Базелю».

«Мы обыграли на выезде „Бенфику“. Почему бы не добиться победы еще и на поле „Базеля“? Полагаю, у нашей команды есть необходимый потенциал для решения этой задачи. Если вспомнить первый матч с чемпионами Швейцарии, мне кажется, что во втором тайме мы переломили неудачный ход поединка. Переместили игру на чужую половину, разыгрывали мяч, пытались что-то придумать.

Возможно, не хватило спокойствия, чтобы довести эти розыгрыши до ума. „Базель“, вне всякого сомнения, очень хорошая команда, но мы во втором тайме московского матча доказали, что можем играть с ней на равных».

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