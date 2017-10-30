Рибери: «Хайнкес сплотил игроков „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери очень рад, что на тренерский мостик мюнхенцев вернулся опытный Юпп Хайнкес.

«Хайнкес вдохнул в команду новую жизнь и сплотил всех нас. Он придал игрокам уверенности.

Я очень рад, что Хайнкес вернулся, он знает мои возможности. Когда мы впервые встретились с тренером после этого перерыва, то сразу обнялись. У нас особые отношения, близкие и искренние. Именно Хайнкесу я обязан тем, что был так хорош в 2013 году».

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