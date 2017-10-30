Рибери: «Хайнкес сплотил игроков „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери очень рад, что на тренерский мостик мюнхенцев вернулся опытный Юпп Хайнкес.
«Хайнкес вдохнул в команду новую жизнь и сплотил всех нас. Он придал игрокам уверенности.
Я очень рад, что Хайнкес вернулся, он знает мои возможности. Когда мы впервые встретились с тренером после этого перерыва, то сразу обнялись. У нас особые отношения, близкие и искренние. Именно Хайнкесу я обязан тем, что был так хорош в 2013 году».
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Сегодня 13:05
Вообще, фашистов и должен тренировать фашист... Ни пеппка лысый, ни надутый индюк - папа Карло и близко не достигли того, что делал с колбасой баварской Хитцфельд и Юпп... Так что мудрое решение управления. Верните еще Клоппа домой и баварка снова будет на большом коне...
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Кстати, в Италии фашизм раньше появился, чем в Германии. Гитлер просто его изменил и сделал нацизмом. Любимый клуб главного итальянского фашиста Муссолини это Болонья, ну еще вроде Лацио.
Сегодня 13:05
Вообще, фашистов и должен тренировать фашист... Ни пеппка лысый, ни надутый индюк - папа Карло и близко не достигли того, что делал с колбасой баварской Хитцфельд и Юпп... Так что мудрое решение управления. Верните еще Клоппа домой и баварка снова будет на большом коне...
________________________________________________________________
Кстати, в Италии фашизм раньше появился, чем в Германии. Гитлер просто его изменил и сделал нацизмом. Любимый клуб главного итальянского фашиста Муссолини это Болонья, ну еще вроде Лацио.