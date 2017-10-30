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Кучаев: «ЦСКА настраивается на победу в матче с „Базелем“»

сегодня, 20:17
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКАЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля»:

«Мы разобрали прошлую игру с „Базелем“. Сделали работу над ошибками. Внесем корректировку, постараемся больше атаковать.

К темпу, который был задан в этом сезоне, привыкать сначала было тяжело, но с каждой игрой становится легче. Физически я неплох. Что касается эмоционального состояния, нервничаю иногда, но когда игра начинается, все забываешь.

Настраиваемся на победу. Нас в меньшей степени волнует результат другого матча. Мы сконцентрированы только на своей игре. „Базель“ силен на контратаках, когда перехватывает мяч. У них очень быстрые нападающие, которые открываются за спину. С ними нам надо быть повнимательнее, чтобы создали как можно меньше проблем у наших ворот».

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Все комментарии
papic337
сегодня в 20:29
В еврокубках я болею за все российские клубы. Удачи ЦСКА.
sir-5
сегодня в 20:26
Ты только в Европе никого так нежно не обнимай.Хоть у них и разгул сексуальных меньшинств(или "большинств",я уже часто ничего не понимаю),но футбольные правила суровы,сразу "нафиг с пляжа"!
Остапчук 67
сегодня в 20:20
Сказать можно все, что угодно.
Посмотрим, что получится на деле.
mat73
сегодня в 20:19
Помнтися в тот раз этот самый Кучаев уже давал подобное вью. Традиция у них такая чтоли)))
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