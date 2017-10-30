Ганчаренко: «К игре с „Базелем“ у ЦСКА готовы все, кроме Макарова»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля», рассказал о состоянии вверенной ему команды:

«К игре у нас готовы все, кроме Макарова. И Дзагоев, и Фернандес готовы сыграть.

Могу еще раз подтвердить – спаренные матчи решают исход группового этапа. Дома мы уступили, поэтому во вторник постараемся исправить ситуацию.

Мы все испытываем неудобства, когда соперник глубоко обороняется. Это не зависит от схемы. Надо более быстро играть, применять нестандартные решения, Надеюсь, найдем их до окончания осеннее-зимней стадии. „Базель“ безболезненно меняет схемы и может позволить себе держать впереди большее количество атакующих игроков».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте