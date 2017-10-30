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Ганчаренко: «К игре с „Базелем“ у ЦСКА готовы все, кроме Макарова»

сегодня, 20:05
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКАЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля», рассказал о состоянии вверенной ему команды:

«К игре у нас готовы все, кроме Макарова. И Дзагоев, и Фернандес готовы сыграть. 

Могу еще раз подтвердить – спаренные матчи решают исход группового этапа. Дома мы уступили, поэтому во вторник постараемся исправить ситуацию.

Мы все испытываем неудобства, когда соперник глубоко обороняется. Это не зависит от схемы. Надо более быстро играть, применять нестандартные решения, Надеюсь, найдем их до окончания осеннее-зимней стадии. „Базель“ безболезненно меняет схемы и может позволить себе держать впереди большее количество атакующих игроков».

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Все комментарии
Спартач-болельщик
сегодня в 20:42
...не глубоко , а высоко обороняется ...вернее прессингует вас на вашей-же территории...
...а зачем бегать туда-сюда ?
...ох ! расстроили вы меня в прошлой игре ...мало того , что в Питере смотрел в баре СПБ на Ладожской , где никто , кроме меня на "ящик"и не смотрел...так вы как школьники - двоичники вату катали...
...реабилитации жду !!!
AntiherQ1488 ответил ziborock
сегодня в 20:38
ziborock:
А кто такой Макаров?! Акинфеева знаю, Березуцких знаю, Игнашевича знаю, да даже Чалова с Жамалетдиновым знаю, а вот кто такой Макаров.......
Ну, судя по википедии ему 21 год, для цска это даже не подающий надежды. Вот лет в 35, можно говорить, что перспективный.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:36
Физрук покажет себя завтра во всей красе). "Мы все испытываем большие неудобства, когда соперник обороняется". Неудобства будут, заранее с подгузниками пусть выходят)).
ziborock
сегодня в 20:35
А кто такой Макаров?! Акинфеева знаю, Березуцких знаю, Игнашевича знаю, да даже Чалова с Жамалетдиновым знаю, а вот кто такой Макаров.......
albucid
сегодня в 20:34
Вместо Макарова ТТ возьмите! Он надёжнее.
AntiherQ1488
сегодня в 20:23
Это кто это против вас обороняться будет?) Базель, дома?))
Алексей Коротеев
сегодня в 20:20
Всем, кроме Макарова, выдали по баночке вазелина и одноразовые салфетки !!! ))
Василий 50
сегодня в 20:13
К чему они готовы?
Шамиль Зулиев
сегодня в 20:12
конифей точно готов
mat73
сегодня в 20:12
Без Макарова??!! Ну всё, считай, зря едете.. Лучше не едьте! Техничка может даже меньше будет..
krasnodarskiy_kolizei
сегодня в 20:10
Конифеев всегда готов!
mensk
сегодня в 20:09
Не теряем надежды.
Saang
сегодня в 20:08
    lobsterdam
    сегодня в 20:07
    может лучше сразу сдаться?
    sir-5
    сегодня в 20:06
    Бедный "Базель"...
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