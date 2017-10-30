Орлов: «Сколько ошибок у игроков - столько и у судей, но хочется играть по правилам»

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» остался недоволен судейством Виталия Мешкова в поединке 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом»:
«Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти.
Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: „Остановите игру!“ Судья - ноль внимания. Идет голевая атака - забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было. Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков - столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам.
Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то все видели».
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И что мы видим сейчас?Бомжеград не забивает голов три матча подряд,отлетает 0-1 Арсеналу,0-3 Локо и включается старая румынская пластинка в исполнении самого неадекватного и противного комментатора страны.
Жаловаться на судейство с тем админресурсом которым владеет зенит...ну,вы пробили дно,"уважаемые" жители "культурной".Надеюсь в этом году вы займете 4-е место.Нечего вам делать в ЛЧ с такой игрой и вечным нытьем.
И что мы видим сейчас?Бомжеград не забивает голов три матча подряд,отлетает 0-1 Арсеналу,0-3 Локо и включается старая румынская пластинка в исполнении самого неадекватного и противного комментатора страны.
Жаловаться на судейство с тем админресурсом которым владеет зенит...ну,вы пробили дно,"уважаемые" жители "культурной".Надеюсь в этом году вы займете 4-е место.Нечего вам делать в ЛЧ с такой игрой и вечным нытьем.