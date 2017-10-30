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Орлов: «Сколько ошибок у игроков - столько и у судей, но хочется играть по правилам»

сегодня, 19:42
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» остался недоволен судейством Виталия Мешкова в поединке 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом»:

«Одна газета отметила, что в самом начале матча Кверквелия наложил сверху свою ногу с шипами на ногу Ригони. Ригони успел пробить, но судья за грубую игру должен наказывать. Как судья может наказать защитника за грубую игру в штрафной площадке? Назначить пенальти. 

Вспомните момент, когда забивался первый гол. Лысов ударил по ноге Ивановича. Серб лежит. Дзюба кричит громче всех: „Остановите игру!“ Судья - ноль внимания. Идет голевая атака - забили. Арбитр посчитал, что нарушения не было. Вряд ли была предвзятость, но ошибок было предостаточно. Наверное, это уровень российского футбола. Сколько ошибок у игроков - столько же у судей, но хочется играть в футбол по правилам. 

Почему Кришито побежал и накричал на судью? Потому что почти на линии штрафной сбили зенитовца. Судья же рядом стоял. Взлетел Кузяев, и его сбивают. Все просто оторопели, и болельщики-то все видели».

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Все комментарии
cska1948
сегодня в 20:35
Не судите строго человека, который по собственному признанию, не является его болельщиком, а просто желает Зениту успеха.
Pirkat Zuper
сегодня в 20:33
А можно вспомнить «Зенит» сыграл рукой – нет свистка, Фарфану мяч ударился в спину в район плеча – опасный штрафной. «Локомотиву» надо разыграть угловой – судья дает свисток на перерыв, хотя ему никто не мешает дать доиграть эпизод
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1020006
suiw
сегодня в 20:33
Ну к оценке событий Орловым мы привыкли. Если кто-то коснулся бомжа, то это грубейший фол, а если кто-то из Зенита вырывает ноги сопернику, то игровая ситуация
AntiherQ1488
сегодня в 20:31
О, вылез, зализал раны. Его что, луческу покусал?))
cska1948 ответил AmIIIeR89
сегодня в 20:30
AmIIIeR89:
Судья ошибался в обе стороны, но г-н Орлов видит только одну плоскость. Я хз, как можно быть настолько неадекватным, работая спортивным комментатором
Так Орлов комментатор ОДНОЙ команды, так что удивляться тут не надо.
papic337 ответил mikysss
сегодня в 20:26
mikysss:
0-3 судьи виноваты?
Конечно. А ты сомневался?
Napoleon Bonapart ответил AmIIIeR89
сегодня в 20:24
AmIIIeR89:
Судья ошибался в обе стороны, но г-н Орлов видит только одну плоскость. Я хз, как можно быть настолько неадекватным, работая спортивным комментатором
Вот поэтому и работает.....
drug01
сегодня в 20:21
Старая песня о судьях Орлова!
veter852
сегодня в 20:20
Блин...фаны питерские и то адекватнее.
JackNorz
сегодня в 20:20
Кришито надо было наказывать за крики на судью
Ваня лучший
сегодня в 20:12
Странно, что Орлов не потребовал удаления Кришито за грубейший и умышленный фол.
Saang
сегодня в 20:09
Господину Орлову пора бы уже избавить от своего существования мир не только футбольный, но и общечеловеческий
AmIIIeR89
сегодня в 20:08
Судья ошибался в обе стороны, но г-н Орлов видит только одну плоскость. Я хз, как можно быть настолько неадекватным, работая спортивным комментатором
sir-5 ответил mat73
сегодня в 20:04
mat73:
Орлов заразился еще в прошлом от Лучески!)))
...а цыган от португальца,а португалец-от итальянца.Так круг замкнулся.
sir-5 ответил Evgen44
сегодня в 20:03
Evgen44:
Ничего не напоминает никому?В прошлом чемпионате,после "честнейшего" матча зенит - Спартак,что старый румын сказал?Нечего говорить о судействе,лучше играйте в футбол,результат на табло.После этого матча,о судействе говорил только румын! И что мы видим сейчас?Бомжеград не забивает голов три матча подряд,отлетает 0-1 Арсеналу,0-3 Локо и включается старая румынская пластинка в исполнении самого неадекватного и противного комментатора страны. Жаловаться на судейство с тем админресурсом которым владеет зенит...ну,вы пробили дно,"уважаемые" жители "культурной".Надеюсь в этом году вы займете 4-е место.Нечего вам делать в ЛЧ с такой игрой и вечным нытьем.
Они ещё постарались забыть,что их лидер и капитан Миммо должен был быть удалён.Впрочем,как и в каждом третьем матче РПЛ.
Evgen44
сегодня в 19:59
Ничего не напоминает никому?В прошлом чемпионате,после "честнейшего" матча зенит - Спартак,что старый румын сказал?Нечего говорить о судействе,лучше играйте в футбол,результат на табло.После этого матча,о судействе говорил только румын!

И что мы видим сейчас?Бомжеград не забивает голов три матча подряд,отлетает 0-1 Арсеналу,0-3 Локо и включается старая румынская пластинка в исполнении самого неадекватного и противного комментатора страны.

Жаловаться на судейство с тем админресурсом которым владеет зенит...ну,вы пробили дно,"уважаемые" жители "культурной".Надеюсь в этом году вы займете 4-е место.Нечего вам делать в ЛЧ с такой игрой и вечным нытьем.
sir-5
сегодня в 19:58
Гена,поговорим лучше о футболе.Ты слышал,что "Зенит" оприходовали на "Бакланке" с сухим разгромным счётом???
112910415
сегодня в 19:55
память подводит ветерана
хотел же что-нибудь сказать про игру любимцев, да позабыл...обидно
GooSe25 ответил vm777
сегодня в 19:51
Точно , забыл этот момент упомянуть
mat73
сегодня в 19:50
Орлов заразился еще в прошлом от Лучески!)))
mikysss
сегодня в 19:50
0-3 судьи виноваты?
GooSe25
сегодня в 19:50
Ой Ген , расскажи про попадание в "руку-плечо" фарфана ,
Про неувиденную руку мамманы и про угловой который не дал мешков разыграть ... одноплюй ты гена , ничего даже не упомянул
vm777
сегодня в 19:49
Геннадий Сергеевич забыл главное: надо было наказать карточками Фарфана, который своим лицом чуть не сломал руку Мевле, и игрока Локо, который пнул мячом в руку Маммане перед штрафной Зенита)
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:48
Луческу ушел и вместо него теперь ноет Орлов..
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:48
О как заговорил. Не его ли слова, что судьям свойственно ошибаться, после "выигранного" матча).
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