Анчелотти: «Хочу стать частью серьёзного проекта, где мне дадут время»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал понять, что тщательно отнесется к выбору своего будущего места работы:

«Я хочу стать частью серьезного проекта, где мне смогут дать время и ясность, хотя я знаю, что это непросто. Сейчас я просто жду».

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира.

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