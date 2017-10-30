Орлов: «На мой взгляд, „Зенит“ опустился на дно»

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» после разгромного поражения от «Локомотива» в матче 15-го тура РФПЛ отметил регресс «сине-бело-голубых»:

«11 лет „Зенит“ на своем поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были „Анжи“, „Арсенал“, и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.

Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков „Зенита“? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объем его работы. А где партнеры?»

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