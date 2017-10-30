Дворкович о Манчини-футболисте: «Это уровень, конечно. Он дирижировал игрой»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини принял участие в матче между командой МИД Италии и сборной правительства РФ. Игра завершилась победой итальянцев - 3:1.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, принимавший участие в матче, прокомментировал его ход и действия Манчини:

«Понятно, что эта игра все-таки не на все 100 процентов, потому что подкаты запрещены, но, тем не менее, все стараются показать максимальный уровень. Видно было, что наши итальянские друзья „уселись“, команда была более сыгранная. Все осталось при них - и жесткость, и хорошая оборона, но с приходом Манчини и его помощников (по тренерскому штабу „Зенита“) добавилось конструктива впереди, игра стала более стройной. В целом матч был равным до 20-й минуты, но потом мы допустили несколько ошибок, во втором тайме мы могли сократить разрыв, но не использовали несколько выгодных моментов.

А Манчини - это уровень, конечно. Видно было, как он дирижировал игрой, раздавал прекрасные передачи».

Ранее российский комментатор Василий Уткин позволил себе усомниться в тренерском мастерстве Манчини.

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