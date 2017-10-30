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Уткин: «Если выпилить из фанеры силуэт Спаллетти, он будет тренировать лучше Манчини»

сегодня, 12:20
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Российский комментатор Василий Уткин не впервые подверг резкой критике главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. И не болонка. Болонка живая и теплая, болонок многие любят. У меня у самого дома собачка маленькая живет. 6 кило радости! Короче. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако, если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини.

Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударов, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает „Зенит“. С прямым конкурентом, с со-лидером, дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть... 

И все это без голов... Оййй... Еще из Кубка страны вылетел. Праздник на улице питерских маргиналов. Ну, ладно, в городе полно любителей старины, кто-то имеет милое чудачество болеть за этот домашний призрак, местное „Динамо“... Но вот заставили людей публично в цветах прийти на „Крестовский“, там болеть не вообще за „Динамо“, а против „Зенита“, при большом скоплении народу и... Подарили людям торжество. 

А выход в основную сетку через дополнительное время с „Утрехтом“? Который живет годами на те деньги, что Сергей Фурсенко в месяц тратит на колдунов и дизайнеров? А если бы, что было вполне реально, в Голландии Лунев не уберег от более крупного поражения?

В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому, что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает.  И даже не потому, что даже. Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана; он же старше Ивановича!»

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 13:04
Можно Радимова поставить с фотографией Спалетти.
Все равно он больше ни на что не способен.
Владимир Дыкин ответил drug01
сегодня в 13:02
drug01:
Уткин делает смелое заявление, молодец,
Крепко высказался Уткин, но ведь все ПРАВДА! Я бы добавил к сказанному, что почти полдюжины аргентинцев в Зените, птенцов Манчини - это выброшенные на ветер деньги.
RDeanW
сегодня в 13:02
прошел месяц. кокорин перестал "блистать", лунев перестал тащить все подряд. зенит вернулся к истокам)

OzonBoy ответил RDeanW
сегодня в 13:01
Согласен с Вами коллега, даже страшно ехать к Вам в гости. Чувство ж..ы немного присутствует. Но сколько уже можно издеваться над болелами, я представляю ощущения людей которые были на баклан-арене. Наверно после матча была гнетущая тишина. Тут даже обвинить некого . Я и до матча товарищам говорил Семин может чего-нибудь выкинуть. Но тут виноваты только сами
Sem25
сегодня в 12:58
Это все из Васиного прямого эфира на радио Спорт ФМ на прошлой неделе. Совершенно не понимаю, каким образом он там до сих пор работает. Оскорбления Семина, ЦСКА, Динамо, Григоряна... В этом же эфире было:"Зачем мне говорить о скандалах с Григоряном? Я сам создаю скандалы"(Уткин).
В этом он весь. Как пить перестал, совсем поехал.
OzonBoy ответил Василий 50
сегодня в 12:58
Не думаю. Луческу хоть судей обвинял, а за вчерашний позор кто ответит?? Лунева выпустили извиняться 🙈
OzonBoy
сегодня в 12:56
Уткин тот ещё лепила. Но тут я подписываюсь под каждым словом. До сих пор гадко от вчерашней игры
Гус Пойет
сегодня в 12:56
Помогите бакланам дайте Уасе лобзик
cska plus ответил Холден Колфилд
сегодня в 12:50
Холден Колфилд:
«Любого»? Да ты попробуй хоть раз прокомментировать матч для группы людей. Или выключи звук на телевизоре и попробуй хоть тайм что-то говорить. Запиши это и послушай сам себя. Думаешь, лучше выйдет?
А ты хоть раз слушал этого болтуна, послушай и поймёшь многое.
Gunslinger
сегодня в 12:49
Очень хочется вылепить из пластилина Уткина, поставить у двери в офисе и, каждый раз, проходя мимо, сносить ему башку.
А потом восстанавливать...
И снова сносить!
Василий 50
сегодня в 12:49
Интересно, что скажет Манчини после очередного поражения?
Все возможные стандартные оправдания должны уже закончиться.
Сможет ли гордый итальянец признать собственные ошибки?
drug01
сегодня в 12:48
Уткин делает смелое заявление, молодец,
Холден Колфилд ответил zenit_forever2014
сегодня в 12:47
zenit_forever2014:
Если взять любого, то он будет лучше комментировать, чем Уткин....
«Любого»? Да ты попробуй хоть раз прокомментировать матч для группы людей. Или выключи звук на телевизоре и попробуй хоть тайм что-то говорить. Запиши это и послушай сам себя. Думаешь, лучше выйдет?
veter852 ответил cska plus
сегодня в 12:47
cska plus:
Уткин натуральный упырь, я даже не заступаюсь за Манчинни а говорю, просто за существование этого жирного никому ненужного представителя фауны, а ведь разобраться, что полезного сделал этот представитель якобы комментаторов, которого даже выгнали из этого цеха, чем же таким отличился и какими неординарными данными он обладает, что сам себе даёт право судить других.
Поддерживаю на все 100
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 12:46
Манчини большой дефект сино голубых,богатых клубов!мне одно непонятно!чем хуже Семин?или разбозаривание денег это в моде?
veter852
сегодня в 12:45
Увася не пробовал себя критиковать? Хотя бы разок . " Семин это балласт Локомотива" - что же не комментишь свои слова?
Или ты ток языком работаешь ?
RDeanW
сегодня в 12:44
об этом говорили все болельщики, которые хоть немного разбираются в футболе, когда этого самого манчини назначали. питерские просто не могли адекватно оценивать эту ситуацию, ибо предвзяты. сквозь их затуманенный взор виднелось светлое будущее с именитым тренером и перспективным латинским молодняком. только когда берешь игроков атаки (ригони и дриусси), которые кроме техничного аргентинского чемпионата ничего не видели, и заставляешь их взламывать грамотную двухэтажную оборону, они сразу теряются, ибо жизнь их к такому не готовила. да еще и взять 5 аргов разом - ясен фиг сговорятся и ни о какой адаптации речи идти не может. будут с коронами на головах ломать все под себя, не желая считаться с мнением старожилов клуба (хотя их и не осталось в зените почти). все приходит к своему логическому завершению. впереди 4 тяжелейших выезда в норвегию, испанию, казань и на открывашку. поглядим
moskwa 09
сегодня в 12:43
манчини знает весь футбольный мир и человек в жизни многого добился,а этого гормонального переростка ,теперь только собака его облизывает и то противно ей наверное
cska plus
сегодня в 12:40
С чего утка взял, что Локо не может победить Зенит, кстати, Локо не меньше потратился на Фарфанов и Эдеров, это я к слову.
Смитерс
сегодня в 12:40
Чёт я не пойму... Чего так разоряться из-за вполне предсказуемого результата? Футбольный клуб против баклановой фермы. Футболисты против дзюбококоринцев. Русский Шпалыч против никчёмной манчины. Россия против лазурит. Где неожиданность?
SlavikXP
сегодня в 12:39
"У меня у самого дома собачка маленькая живет. 6 кило радости!" - ничего себе маленькая)))

А вот если выпилить силуэт Уткина и поставить в ворота любой команды, то этой команде больше никто не забьет))))
cska plus
сегодня в 12:38
Уткин натуральный упырь, я даже не заступаюсь за Манчинни а говорю, просто за существование этого жирного никому ненужного представителя фауны, а ведь разобраться, что полезного сделал этот представитель якобы комментаторов, которого даже выгнали из этого цеха, чем же таким отличился и какими неординарными данными он обладает, что сам себе даёт право судить других.
Кемеровчанкa
сегодня в 12:37
Если выпилить из Уткина Гусева то ещё на одного Гусева останется
Морозовский
сегодня в 12:35
УТКИН: : "Если выпилить кучу денег из фанеры и набить ими "проектантский" мешок - они принесут столько же пользы, сколько было выкинуто на закупку этих, так называемых "звёзд".
Alex-96
сегодня в 12:34
Если выпилить из фанеры уткина, качество словесного поноса не поменяется.
Беда в том что для этого нужно очень много фанеры.
dbr123
сегодня в 12:34
посмотрим что будет в Казане...хотя сейчас Рубин и ни какой но могут собраться и ..
zenit_forever2014
сегодня в 12:32
Если взять любого, то он будет лучше комментировать, чем Уткин....
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:32
ЧТОБЫ ВЫПИЛИТЬ СИЛУЭТ ВАСИ УТКИНА НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬСЯ В АФРИКУ
НА ПОИСКИ САМОГО БОЛЬШОГО БАОБАБА
УрсХох
сегодня в 12:29
Если напоить гориллу водкой,она будет комментировать лучше Уткина.
Tiger Bull
сегодня в 12:28
А вот уткина выпилить не удастся- фанеры не хватит.
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