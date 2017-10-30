С. Андреев: «Дзюба места в сборной не заслуживает»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией:

«В решении Черчесова не вызвать Дзюбу нет ничего удивительного. Артем не заслужил вызова. Дзюба часто критикуем, иногда очень жестко и, возможно, справедливо. Не могу сказать, что он вообще не играет, но игрового времени при Манчини сильно меньше, чем было при Виллаш-Боаше. Но если дают 20 минут на поле, ты должен за это время успеть доказать свою состоятельность и тогда уже ждать больше времени. А что вчера? 0:3 от „Локомотива“. Сам Дзюба не забивает, голевых передач не отдает, поэтому места в сборной не заслуживает.

Не стоит торопиться и говорить, что его шансы на участие в чемпионате мира минимальны. Это я сейчас сижу в кресле и рассуждаю, а на деле может быть иначе. Сейчас Манчини выпустит Артема на поле, он 2-3 гола забьет, и тогда будут посрамлены все эксперты. Есть же такая поговорка: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах“. Правда, мне с трудом верится, что тренер „Зенита“ поставит его в состав. Но всякое бывает…»

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