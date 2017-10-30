С. Андреев: «Дзюба места в сборной не заслуживает»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
  • Главные новости
  • Все новости
21:25
«Анжи» спас ничью в матче с «Ахматом»64
20:37
Орлов: «На мой взгляд, „Зенит“ опустился на дно»99
20:05
Ганчаренко: «К игре с „Базелем“ у ЦСКА готовы все, кроме Макарова»27
19:22
Сборная Сербии уволила Муслина20
18:50
«Уфа» вырвала победу у «Рубина»83
22:10
«Рубин» Бердыева после 1-го круга набрал меньше очков, чем команда Грасии год назад0
22:05
«Верона» - «Интер»: стартовые составы1
22:01
Новым главным тренером сборной Австрии станет Фода0
22:00
Широков: «„Локомотив“ готов к чемпионству»2
21:51
«Селтик» и Тирни продолжили сотрудничество0
21:43
Скрипченко: «Здорово, что „Анжи“ спас игру»1
21:39
Кононов: «„Ахмату“ не хватило концентрации»0
21:38
Бубнов: «В „Зените“ нет условного плеймейкера. Им бы взять такого игрока, как Азар»14
21:30
Рибери: «Я бы хотел завершить карьеру в „Баварии“»1
21:26
Моуриньо: «Ничья с „Бенфикой“ нас устроит»5
21:06
Дворкович о Манчини-футболисте: «Это уровень, конечно. Он дирижировал игрой»4
21:06
Де Брюйне: «Понимаем, что если обыграем „Наполи“, то выйдем в плей-офф»1
20:58
ЦСКА провел тренировку в полном составе перед матчем с «Базелем»9
20:46
Мангала может сменить «Ман Сити» на «Интер»0
20:44
Наингголан: «Победа над „Челси“ позволит „Роме“ сделать огромный шаг на пути к 1/8 финала»2
20:39
Ди Франческо: «В домашнем матче с „Челси“ мы останемся верны своему стилю»0
20:31
«Атлетико» провёл тренировку на «Висенте Кальдерон»1
20:24
Анчелотти: «Хочу стать частью серьёзного проекта, где мне дадут время»11
20:17
Кучаев: «ЦСКА настраивается на победу в матче с „Базелем“»14
20:09
«Зенит» - лидер по посещаемости в Премьер-Лиге37

С. Андреев: «Дзюба места в сборной не заслуживает»

сегодня, 20:56

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной и Испанией:

«В решении Черчесова не вызвать Дзюбу нет ничего удивительного. Артем не заслужил вызова. Дзюба часто критикуем, иногда очень жестко и, возможно, справедливо. Не могу сказать, что он вообще не играет, но игрового времени при Манчини сильно меньше, чем было при Виллаш-Боаше. Но если дают 20 минут на поле, ты должен за это время успеть доказать свою состоятельность и тогда уже ждать больше времени. А что вчера? 0:3 от „Локомотива“. Сам Дзюба не забивает, голевых передач не отдает, поэтому места в сборной не заслуживает.

Не стоит торопиться и говорить, что его шансы на участие в чемпионате мира минимальны. Это я сейчас сижу в кресле и рассуждаю, а на деле может быть иначе. Сейчас Манчини выпустит Артема на поле, он 2-3 гола забьет, и тогда будут посрамлены все эксперты. Есть же такая поговорка: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах“. Правда, мне с трудом верится, что тренер „Зенита“ поставит его в состав. Но всякое бывает…»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Serg3.12
сегодня в 21:31
Сдипломатничал Василич на перспектив зенитовца.

Хотел бы попасть на ЧМ, уже играл бы где-то.
drug01
сегодня в 21:25
Вот как бывает-с Халком был лидер!!!
starche
сегодня в 21:20
Место ему в ФНЛ! Любовь Манчини к нему просто непонятна!
Дмитрий Аександров
сегодня в 21:20
Ему и в дубле "Зенита" места не будет.
Salihamidjic
сегодня в 21:19
Уровень Дзюбы это Томь и Енисей.
lobsterdam
сегодня в 21:09
по-моему, не только дзюба, но и остальные тоже и об этом было известно уже давно.
susanin ultrazenith
сегодня в 21:08
Что вообще Дзюба в Премьер-лиге делает?
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
сегодня в 21:06
Как и остальные игроки зенпрома
sir-5
сегодня в 21:00
И Манчиня его выпускать не будет,и на ЧМ-18 Дзюба будет.Такая у нас общенациональная беда-дорогостоящие гастарбайтеры и ленивые футболисты.
AntiherQ1488
сегодня в 20:58
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100