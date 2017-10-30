«Анжи» спас ничью в матче с «Ахматом»

В поединке 15-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Анжи», завершившемся вничью, в компенсированное арбитром время было жарко.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» – «Анжи» – 1:1 (0:0)

Голы: Анхель Вилькер 90+3 - Яковлев 90+6.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Сампайо, Анхель Вилькер, Уциев, Швец, Бериша, Роши (Жаба 55), Исмаэл Сильва, Митришев (Бацуев 83), Садаев (Мбенге 46).

Главный тренер: Олег Кононов.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Бакаев, Данченко, Хубулов (Гулиев 63), Афонин, Яковлев, Прудников (Долгов 88), Маркелов.

Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Брызгалов 87, Яковлев 87, Бериша 88, Мбенге 90+5.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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