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«Анжи» спас ничью в матче с «Ахматом»

сегодня, 21:25
АхматАхмат1 : 1АнжиАнжиМатч завершен

В поединке 15-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Анжи», завершившемся вничью, в компенсированное арбитром время было жарко.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» – «Анжи» – 1:1 (0:0)
Голы: Анхель Вилькер 90+3 - Яковлев 90+6.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Сампайо, Анхель Вилькер, Уциев, Швец, Бериша, Роши (Жаба 55), Исмаэл Сильва, Митришев (Бацуев 83), Садаев (Мбенге 46).
Главный тренер: Олег Кононов.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Бакаев, Данченко, Хубулов (Гулиев 63), Афонин, Яковлев, Прудников (Долгов 88), Маркелов.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Брызгалов 87, Яковлев 87, Бериша 88, Мбенге 90+5.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
parallels
сегодня в 22:10
драматичная концовка в эль-хачико!
NAZAR 007 ответил Oleg1956
сегодня в 22:09
Oleg1956:
Согласен. Хотя сегодня по такому дождю а мы знаем как тяжело бегать по такому полю почти все отыграли не плохо.
Олег, салам ! Сейчас посчитал : при Григоряне за 6 первых игр,
у нас - 3 очка , при Скрипченко за 9 игр - 10 очков, вот и ответ !

И даже с таким составом,можно выжимать оказывается большее.
Oleg1956 ответил NAZAR 007
сегодня в 22:07
NAZAR 007:
В нынешнем Анжи импонирует игра Олега Данченко, и особенно,Владимира Полуяхтова, просто молодчина !
Согласен. Хотя сегодня по такому дождю а мы знаем как тяжело бегать
по такому полю почти все отыграли не плохо.
AntiherQ1488 ответил Oleg1956
сегодня в 22:06
Oleg1956:
Да нет сегодня был последний 15 тур а ты хочешь поспорить за ответную игру а это 30 тур поэтому я говорю если и тогда будет тяжело то ничья приемлимый вариант.
Типичное кавказское дерби, ничейки и договорняки.
Oleg1956 ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:05
AntiherQ1488:
А, ну да, это ж 16й тур или какой там. Я матч не смотрел, но чет подозрительно.
Да нет сегодня был последний 15 тур а ты хочешь поспорить за ответную игру а это
30 тур поэтому я говорю если и тогда будет тяжело то ничья приемлимый вариант.
NAZAR 007
сегодня в 22:02
В нынешнем Анжи импонирует игра Олега Данченко,
и особенно,Владимира Полуяхтова, просто молодчина !
NAZAR 007 ответил Дед Мазая
сегодня в 21:58
Дед Мазая:
Да не пахать надо, а с мячом уметь обращаться...(
Это сегодня к Маркелову......вот где обращаться надо )
А Слон как Керж...бил..бью и буду бить...порой толк есть )
PROMES
сегодня в 21:57
Анжи-респект!!!
Молодцы,проявили характер!!!
Shamil79
сегодня в 21:57
еле отбились!!! Карасёв и Безбородов красавчики!!!
Дед Мазая ответил NAZAR 007
сегодня в 21:57
NAZAR 007:
Дед ! Спасибо и тому, что Скрипченко уже добился немало за короткий промежуток времени. Если исключить самые первые провалы под его руководством с Рубином и Краснодаром, в остальном уже выстраивает довольно симпатичный футбол, насчет напов....это да......панацеи пока не видно,а Слона не трожь, он красава,пахарь,какая самоотдача,ему еще в пару нормального напа.
Да не пахать надо, а с мячом уметь обращаться...(
NAZAR 007 ответил МапС
сегодня в 21:57
МапС:
Потом барашка вместе оприходуют на шашлык. Молодцы!
Ну так,Серый,тоже хороший вариант. А насчет боления...
С этим трудно не согласиться : все чиннно и ровно.
МапС ответил NAZAR 007
сегодня в 21:55
NAZAR 007:
Отдельный респект болельщикам обеих команд на стадионе. Как в старые добрые советские времена. Эталонное боление.
Потом барашка вместе оприходуют на шашлык. Молодцы!
NAZAR 007 ответил морозз
сегодня в 21:54
морозз:
Назарыч привет...твои сегодня проявили характер, так сравнять дорогого стоит! С ничьёй дружище!
Спасибо, Саныч ! Скрипченко надо спасибо сказать за это.его заслуга !
морозз ответил NAZAR 007
сегодня в 21:52
NAZAR 007:
Отдельный респект болельщикам обеих команд на стадионе. Как в старые добрые советские времена. Эталонное боление.
Назарыч привет...твои сегодня проявили характер, так сравнять дорогого стоит! С ничьёй дружище!
NAZAR 007 ответил Дед Мазая
сегодня в 21:51
Дед Мазая:
Трудно Анжи придется во втором круге, если хоть одного напа не купим в межсезонье. ПОка только Спартак и Зенит наверно хлопнем, а с остальными даже не знаю как играть с таким нападением...(
Дед ! Спасибо и тому, что Скрипченко уже добился немало
за короткий промежуток времени. Если исключить самые
первые провалы под его руководством с Рубином и Краснодаром,
в остальном уже выстраивает довольно симпатичный футбол,
насчет напов....это да......панацеи пока не видно,а Слона не трожь,
он красава,пахарь,какая самоотдача,ему еще в пару нормального напа.
Oleg1956 ответил зенит юрист
сегодня в 21:50
зенит юрист:
представляю в грозном такую картину. в добавленное время на 90+3 ахмат забивает. все празднуют. трибуны в восторге. Кадыров танцует лезгинку ровно 3 минуты......... и опа!! яковлев прерывает танец на 90+6 минуте. пачему столько добавил судья?? судья --продажная коз......л однозначно!!!
А ты не обратил внимание что после гола не сразу ввели мяч оказывали помощь
игроку Ахмат а не Анжи.
eaguar
сегодня в 21:50
и ничья хорошо
Aman-Visar Azadi-Masyr
сегодня в 21:50
Добрый вечер нам и нашим Родным . Хорошо играл Анжи против Терека сожелении привычка осталось у Анжи последних минутах пропускать с этим надо что то делат(( А так игра есть вроде бы все отдается польностю к игре единтсвенный что хочу сказать надо на пару игр в основу выпускат Лескано хуже Прудникова не будет. Братьям удачи дальнешим пор Ахмату Евро кубкам а нам остаться вышке. Вперед Впере Анжи Махачкала.
AntiherQ1488 ответил Oleg1956
сегодня в 21:50
Oleg1956:
Последняя игра в этом сезоне. И судя по нашему теперешнему положению ничья это не проигрыш но я думаю будет хорошая игра.
А, ну да, это ж 16й тур или какой там. Я матч не смотрел, но чет подозрительно.
Дед Мазая ответил gorets004
сегодня в 21:49
gorets004:
Анжи становится.Скрипченко на верном пути.Вот это главное
Эх. Сейчас бы Тагирбекова в нападение нам...(((
Дед Мазая
сегодня в 21:47
Трудно Анжи придется во втором круге, если хоть одного напа не купим в межсезонье. ПОка только Спартак и Зенит наверно хлопнем, а с остальными даже не знаю как играть с таким нападением...(
ermak6848
сегодня в 21:47
Анжи молодцы!!!
Думаю к концу Чемпионата выйдут из зоны риска турнирной таблицы...
МапС
сегодня в 21:47
Махнат, как переименовался, совсем играть перестал. Терек грозней был.
Oleg1956 ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:46
AntiherQ1488:
Да уж, какой дог, когда забивают на 93й, а отыгрывают на 96й. Спорим, в ответном матче ничейка будет?)
Последняя игра в этом сезоне. И судя по нашему теперешнему положению
ничья это не проигрыш но я думаю будет хорошая игра.
NAZAR 007
сегодня в 21:44
Отдельный респект болельщикам обеих команд на стадионе.

Как в старые добрые советские времена. Эталонное боление.
albucid
сегодня в 21:43
Заголовок должен быть броским, например, таким: "Анжи спас очко в матче с Ахматом!"
Serg3.12 ответил Дед Мазая
сегодня в 21:42
Дед Мазая:
Ага. Вы еще скажите, что буки знали, что нулевый Яковлев сумеет подставить голову...))))
Не, они знали, что будет ничья, а как, без разницы))
gorets004
сегодня в 21:42
Анжи становится.Скрипченко на верном пути.Вот это главное
NAZAR 007 ответил Дед Мазая
сегодня в 21:42
Дед Мазая:
Назар! Не зли меня. У Терека были моменты, а у нас были подходы к моментам, которые наши запарывали постоянно...)
Так и я о том же,моменты у Терека были опаснее наших,
и как не назвать моментом,хотя бы когда Маркелов тупо
с мячом и не знает что ему делать в семи метрах от ворот.....
AntiherQ1488 ответил Oleg1956
сегодня в 21:40
Oleg1956:
Ну какой это дог когда на 93 минуте забивают. Нет Ахмат хотел очень выиграть.
Да уж, какой дог, когда забивают на 93й, а отыгрывают на 96й. Спорим, в ответном матче ничейка будет?)
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