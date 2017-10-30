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Бубнов: «В „Зените“ нет условного плеймейкера. Им бы взять такого игрока, как Азар»

сегодня, 21:38

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что причиной проблем «Зенита» является отсутствие в команде плеймейкера:

«У „Зенита“ есть серьезные проблемы в средней линии. И это сказывается на качестве их игры. Они уже четыре игры победить не могут, да и до этого осечки были. Теряют очки в матче с аутсайдерами. И забить не могут, имея в атаке таких футболистов. 

На мой взгляд, на данный момент ни Кузяев, ни Ерохин не могут дать остроты в атаке. В „Зените“ нет условного плеймейкера, так называемой десятки. В пару к Паредесу было бы идеально взять такого игрока, как Азар».

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Все комментарии
parallels
сегодня в 22:06
стадион есть, болельщиков тьма, известный тренер. осталось только пробраться в лч, чтобы к нам поехали условные азары. а, ну да, у нас ещё и клуб с именем, в отличие от некоторых, про которых в европе даже не слышали. которым отказали старые гараи и даже зулусы луаны, несмотря на лч. зато не отказал педро, что весьма символично.
Крейсер
сегодня в 22:02
А Халк-то будет покруче всех питерских аргентинцев, вместе взятых.
Пора идти на китайский рынок.
madeinmade
сегодня в 22:02
Оставили бы Данни на годик
Крейсер
сегодня в 22:00
Госкорпорацию не остановить, когда на горизонте появляется "условный" Азар.
Крейсер ответил Морозовский
сегодня в 21:58
Морозовский:
В "Зените" всё условно.
"Кроме приёма пищи."
PROMES
сегодня в 21:54
Чтобы Азар оказался в зените,ему нужно принять гражданство Аргентины!!!
Морозовский
сегодня в 21:54
В "Зените" всё условно.
sir-5
сегодня в 21:48
Купите "Зениту" Азара,
и Неймара надо купить!
Ответил главнюк :"Нет базара,
но денег не хватит,ядрить!
А если ответить вам грубо,
то хватит мозги полоскать:
Есть Шатов, есть Ригони,Дзюба,
когда вы начнёте играть???".
За Ливерпуль
сегодня в 21:46
Можно Хави подписать .Хоть и староват но намного лучше наших бревен)))
AntiherQ1488
сегодня в 21:45
Так, стоп, 80 лямов им мало, чтоб за чемпионство в РФПЛ бороться?) Им Азары нужны?? А кто из других клубов кем усилился?) Бред, ну бред же. 3 состава им мало.
starche
сегодня в 21:44
Где же такого взять!? В Россию игроки такого уровня не поедут.
Foxes
сегодня в 21:43
Футболист уровня Азара, никогда не перейдет в Зенит.
Miaf
сегодня в 21:41
Нужен Аргентинец, думаю Месси бы подошел. Бедные питерские бабушки уже готовы выложить свои миллионы на нового футболиста.
Dronchik71
сегодня в 21:40
Губа не дура Буба!
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