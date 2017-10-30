Бубнов: «В „Зените“ нет условного плеймейкера. Им бы взять такого игрока, как Азар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что причиной проблем «Зенита» является отсутствие в команде плеймейкера:

«У „Зенита“ есть серьезные проблемы в средней линии. И это сказывается на качестве их игры. Они уже четыре игры победить не могут, да и до этого осечки были. Теряют очки в матче с аутсайдерами. И забить не могут, имея в атаке таких футболистов.

На мой взгляд, на данный момент ни Кузяев, ни Ерохин не могут дать остроты в атаке. В „Зените“ нет условного плеймейкера, так называемой десятки. В пару к Паредесу было бы идеально взять такого игрока, как Азар».

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