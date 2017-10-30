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«Кёльн» возместит «Арсеналу» понесённые во время матча между клубами убытки на «Эмирейтс»

вчера, 23:49
АрсеналАрсенал3 : 1КельнКельнМатч завершен

УЕФА приняла решение не наказывать «Арсенал» по итогам матча 1-го тура группового тура Лиги Европы, а вот «Кельну» испугом отделаться не удалось - немецкий клуб оштрафован на 60 тысяч евро, а также будет обязан возместить все убытки, которые понесли «канониры», когда болельщики «козлов» пытались прорваться на «Эмирейтс».

Напомним, что дисциплинарное дело первоначально было заведено в отношении обеих команд.

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Все комментарии
ст_прапорщик ответил 4ever Ars
сегодня в 00:44
4ever Ars:
Ну так есть же определенные квоты) ни один клуб не будет полстадиона болельщикам гостей выделять)) 3 тысячи - это еще довольно много.
так хто-бы спорил - я не буду, но я про эту самую дурацкую квоту (статистика за 2016-й): ДК - Бешикташ (вместимость Олимпийского - 70 тыс, квота для турок 2,5 тыс.) Бавария - ПСВ (вместимость Альянца - 75 тыс., квота для фанов Эйндховена 4,0 тыс) Не проще повысить квоты или это напряг для обеспечения безопасности на стадионах???
4ever Ars ответил ст_прапорщик
сегодня в 00:30
ст_прапорщик:
То что быдло нужно звонкой еврой наказывать, тут я согласный, но каким местом думала администрация Эмиратов, выделяя козлиным болелам всего 3 тыщи мест из наличествующих 60 тысят вроде с хвостом даже???
Ну так есть же определенные квоты) ни один клуб не будет полстадиона болельщикам гостей выделять)) 3 тысячи - это еще довольно много.
4ever Ars
сегодня в 00:29
По-моему, им там еще один гостевой матч без болельщиков присудили.
ст_прапорщик ответил Levadia
сегодня в 00:19
Levadia:
Это точно!Сначала зажали с местами,а потом ещё и раскошеливайся! Тут надо наказывать оба клуба!Один не создал нормальных условий,второй не смог показать нормальной работы с фанатами.
Кёльн, канеш, мимо кассы в ЛЕ, но в порядке извинений в ответке они могут такую-же свинью болелам вулвичей подсунуть)))
Levadia ответил ст_прапорщик
сегодня в 00:13
ст_прапорщик:
То что быдло нужно звонкой еврой наказывать, тут я согласный, но каким местом думала администрация Эмиратов, выделяя козлиным болелам всего 3 тыщи мест из наличествующих 60 тысят вроде с хвостом даже???
Это точно!Сначала зажали с местами,а потом ещё и раскошеливайся!
Тут надо наказывать оба клуба!Один не создал нормальных условий,второй не смог показать нормальной работы с фанатами.
Dronchik71
сегодня в 00:03
болельщики козлов)
ст_прапорщик
сегодня в 00:02
То что быдло нужно звонкой еврой наказывать, тут я согласный, но каким местом думала администрация Эмиратов, выделяя козлиным болелам всего 3 тыщи мест из наличествующих 60 тысят вроде с хвостом даже???
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