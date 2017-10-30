«Кёльн» возместит «Арсеналу» понесённые во время матча между клубами убытки на «Эмирейтс»

УЕФА приняла решение не наказывать «Арсенал» по итогам матча 1-го тура группового тура Лиги Европы, а вот «Кельну» испугом отделаться не удалось - немецкий клуб оштрафован на 60 тысяч евро, а также будет обязан возместить все убытки, которые понесли «канониры», когда болельщики «козлов» пытались прорваться на «Эмирейтс».

Напомним, что дисциплинарное дело первоначально было заведено в отношении обеих команд.

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