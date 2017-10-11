Легендарный португальский футболист Луиш Фигу стал советником УЕФА. Бывший победитель Лиги чемпионов будет работать в тесном контакте с президентом УЕФА Александером Чеферином и заниматься широким спектром вопросов, включая научно-методическую деятельность, обсуждение футбольных правил и работу над привлекательностью футбола в целом. Он также станет ключевой фигурой программы послов УЕФА.

«Мне посчастливилось обзавестись ценным опытом, и я уверен, что могу с пользой передать свои знания. Футбол постоянно меняется. Я счастлив, что буду вовлечен в процесс принятия решений, и хотел бы поблагодарить Александера Чеферина за эту возможность», — прокомментировал Фигу свое назначение.

Отметим, что в прошлом году португалец также получил должность и в ФИФА.

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