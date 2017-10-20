«Спартак» оштрафован на 33 тысячи евро по итогам матча с «Ливерпулем»

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 33 тысячи евро из-за поведения болельщиков «красно-белых» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Фанатам вменяется использование пиротехники, вывешивание несогласованных баннеров, некорректные кричалки, а также блокировка лестничных проходов.

Ранее УЕФА наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче с «Севильей» в рамках взыскания за поведение фанатов «красно-белых» в первом матче ЛЧ с «Марибором». Также клуб был оштрафован на 60 тысяч евро.

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