Сборная без Денисова. Черчесов готовится к встрече с Месси

Игорь Денисов давным-давно нужен в заявке футбольной сборной, а его пока не вызвали. «Соккер.ру» ищет логику в нынешних кадровых решениях Черчесова.

Кто в сборной по непонятной причине

Кроме самого Станислава Саламовича, когда он работает плохо, в сборной по-прежнему странно видеть Габулова. «Арсенал» - успешный, но сам голкипер играет не так четко, как Гильерме, Шунин или Селихов. Все вратари из Москвы готовы быть в заявке сборной. Но снова в состав попадают только голкиперы, которые отвешивают комплименты Акинфееву. Как Лунев, заявивший, что он Игорю не конкурент.

С другой стороны, Игорь в плохом ЦСКА играет нормально, против Месси выйдет именно он. Но тут куда важнее защита, где в заявке найдете Жиркова. Что запасной игрок «Зенита» (30 сыгранных минут в РФПЛ, 8 минут – в группе ЛЕ) может дать сборной? Даже вызов Комбарова после игры с «Севильей» смотрится логичнее, чем ставка на Жиркова. Впрочем, запасные «Зенита» в сборной – традиция, есть еще Смольников. Ну, и Ерохин будет в сборной, даже когда не в форме.

А отдельно хочется обратить внимание на еще один вызов Швеца. «Ахмат» с ним на поле победил в одном из последних пяти матчей, до зоны вылета – рукой подать. Против «Тосно» хавбек получил красную карточку. Единственный раз был полезен в Хабаровске, а со «Спартаком» отбывал дисквалификацию. Ни в одном из последних матчей ничего не показал. Или Черчесов умеет видеть будущее и знает, что Швец шикарно сыграет в ближайших матчах?

Чей вызов подтвержден качеством игры

Игнатьев и братья Миранчуки представляют успешный «Локомотив», их правильно позвали, причем Антон в последнее время подрос, не только Алексей становится хитрее. Акинфеев и Лунев тоже нормальные вратари. Все защитники, кроме Смольникова – ожидаемые решения. Даже Нойштедтер на турецком берегу выдал два неплохих матча за «Фенербахче» в основе.

Можно придираться к самому уровню Романа, Васина или Кутепова, к их ошибкам, но других защитников нет, а армейские ничем не лучше. По всем хавбекам, кроме Жиркова (он числится полузащитником) и Швеца, тоже особых вопросов быть не может. Да и с форвардами все понятно, в списке только у Полоза заметные игровые проблемы, но даже у Смолова пошли голы, а Кокорин не забивает, но хорошо двигается.

Разве что могли бы посмотреть вблизи на Маркова из «Тосно», раз зовут его коллегу Заболотного. И на Евсеева из «Урала», хотя Алексея в хавбеки можно записать. В целом получаем из 27 человек только четырех ребят, которые или вообще не играли в последнее время, или играли настолько скверно, что решение Черчесова вызывает недоумение. Плюс есть еще парочка «традиционных сюрпризов» для сборной России.

Травмированные игроки в заявке – тренд

Дзагоев и Зобнин так нужны сборной, что могут пропускать матчи ЦСКА и «Спартака» из-за травм, спартаковец может с лета не играть в футбол, но Алан и Роман оказываются в заявке на матчи с Аргентиной и Испанией. По хавбеку ЦСКА еще можно понять, он может успеть набрать форму. Но вот вызов Зобнина, который не успел поиграть за «Спартак» больше похож на жест поддержки.

Или форма извинения без вины, ведь именно в расположении сборной у него случилась сложная травма колена. Пробуют поступить по-человечески, поддержать футболиста. Но идея сработает только в одном случае – если Романа не пустят на поле, выпустив на десять минут в конце одного из матчей. Рисковать здоровьем спартаковца сейчас глупо. Также нужно, чтобы хавбек тренировался аккуратно. Проще говоря, Черчесов взял на себя ответственность за здоровье Зобнина.

Хочется верить, что данный жест согласован с Каррерой и «Спартаком». Ведь Роман рвался на поле и хочет быстрее вернуться. Зобнин и Дзагоев нужны в заявке, если будут на пике формы. Но не стоит еще повторять свежий цирк, когда позвали травмированного Головина. Повозили за собой и отпустили в Москву. С таким успехом могли и Файзулина вызвать с Черышевым – оба невезучие, хотя и мастеровитые.

Кого можно было опробовать или вызвать

Зная любовь Черчесова к барским жестам, можно предположить, что Игоря Денисова позовут. Но отдельно, чтобы об этом написали специально, а редкие фанаты Станислава Саламовича как тренера сборной прокомментировали – какой мудрый наставник, оценил опытного опорного хавбека. Так и будет, если сам Денисов не откажется поиграть за Черчесова и против Месси.

Ведь обратите внимание, что Оздоева и Тарасова не взяли. Газинского не заметили, хотя в «Краснодаре» Юрий не худший. Словно специально оставили место для опорника. Так что Денисова ждем, как и отцепление парочки футболистов при случае. Зато Самедов не в заявке из-за травмы – одним любимчиком меньше. А остальное уже мелочи, ведь перепробовали столько людей, что скорее пора определяться, а не вызывать новых и новых игроков.

Разве что Сергея Ткачева, возможно, придется проверить. Игрок «Арсенала» по движению на уровне Кокорина, который хорошо ищет мяч даже в плохих матчах «Зенита». Такие ребята команде России нужны. С другой стороны, Черчесов не вызвал Шишкина, не позвал Оздоева, не обратил внимание на Канунникова. Даже Дзюбу не вызвал, назвав лучшим форвардом России. На этот раз, если Игорь Денисов вправду будет вызван, как предполагаем, лимит диких решений не перевыполнят.

Каким будет состав на Аргентину и Испанию

Сборная России в идеале сыграть вничью с Аргентиной. Команде Месси много платят за приезд в Москву в «Лужники», да и ломаться посреди сезона звезды Сампаоли не планируют. Плюс играют не всегда гладко, а на поле могут выпустить футболистов «Зенита». Тогда матч будет товарищеским во всех смыслах – двухсторонка команды Манчини, которой в меру сил будут мешать спартаковцы и другие аргентинцы.

А если серьезно, то в случае, если Черчесов вдруг выберет удачный состав на Аргентину из своей заявки, надо с Испанией играть теми же сочетаниями. До чемпионата мира мало времени, тренер с коллегами перегнал через сборную десятки футболистов. Из одной крайности перешли в другую – было мало кандидатов, а теперь пробуют всех и не могут никак остановиться. При этом легко предположить, что состав Черчесова и условный «оптимальный» будут различаться.

Вероятная основа Черчесова на Аргентину (5-3-2): Акинфеев – Игнатьев, Васин, Джикия, Кудряшов, Рауш – Ерохин, Глушаков, Головин – Кокорин, Смолов.

Оптимальный состав сборной России (4-3-1-2): Лунев – Фернандес, Васин (Кутепов), Джикия, Рауш (Комбаров) – Головин, Денисов, Зобнин – Ал. Миранчук – Кокорин, Смолов.

Конечно же, тут только предложения, «идеального» состава не может быть. Даже Кокорин играет не так результативно, как хотелось бы. В обороне никто – и не вызванные ветераны братья Березуцкие, не выступают на уровне лучших защитников мира. В этом смысле Черчесов отчасти заложник ситуации. А во всем остальном сам себя подставляет, хотя народ мечтает лишь о достойной игре сборной России, а не требует побед над Аргентиной и Испанией.

В любом состоянии эти соперники могут накидать Акинфееву шесть мячей в двух матчах. Но когда еще будет повод потренировать оборону с помощью Месси, Икарди, Агуэро, Иско, Алькантары и Давида Силвы? Надо пользоваться возможностью и наигрывать основу, в которой хорошо бы опробовать в центре именно Игоря Денисова. Нет никаких гарантий, что возвращение опорника в сборную получится фееричным, не попробуем – не узнаем.

Если до чемпионата мира упрямо играть без опорного хавбека – Зобнин, Дзагоев и Глушаков представляют другие амплуа, параллельно не выстроив тройку в защите, не выбрав фланги, не сыграв вместе Смолова и Кокорина, то поздней весной 2018 сборной России как команды по-прежнему не будет. Игроки сейчас не такие плохие, как многие думают, но их надо уметь правильно подготовить.

Как бы ни пришлось в итоге шутить, как Василий Уткин о Манчини: если вырезать лобзиком тренера для сборной по фотографиям Семина или Бердыева, то у фанеры получится тренировать лучше, чем у Черчесова. Впрочем, зная Мутко, следующим тренером сборной России станет Шалимов. Тогда Станислав Саламович покажется болельщикам Ходжой Насреддином с вызовами Габулова и Швеца.