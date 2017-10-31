Игнатьев: «Опасаюсь ли Месси? Если кого-то бояться, то лучше сидеть дома»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев высказался по поводу предстоящего контрольного матча с Аргентиной:

«Опасаюсь ли Месси? Мне понравилось, как сказал Фарфан: „Я тут недавно играл против Месси и не боялся“. Согласен с ним. Зачем кого-то бояться? Тогда лучше сидеть дома и не выступать на таком уровне. Наоборот – это большое событие в твоей жизни, когда выходишь против таких звёзд. Нужно выполнять тренерскую установку и получать удовольствие от футбола.

У меня такого нет, чтобы хотел встретиться именно с Месси. Хотя, конечно, для меня станет праздником, если окажусь на поле против Аргентины. Не каждый день такое случается!

Футболками с Лионелем меняться не буду. У Месси её заберёт Алексей Миранчук. Его же Месси включил в команду молодых футболистов, Лёша играет в его бутсах. Он фанат Лионеля. И если я заберу майку, Алексей, да и его брат Антон, меня просто загрызут! Так что не претендую (смеётся)».

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