Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у „Базеля“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
00:47
Кононов покинул «Ахмат»18
00:42
«Интер» одержал выездную победу над «Вероной»11
00:33
Рахимов вернётся в «Ахмат»6
23:09
Клубный чемпионат мира расширят до 24 команд17
21:25
«Анжи» спас ничью в матче с «Ахматом»109
03:48
Геркус: «Расцениваю Эдера как очень удачное приобретение»0
03:23
Самедов: «Ни одна команда в первом круге не удивила своей игрой»0
03:12
Президент ПСЖ: «Мы не будем отвечать на каждое ложное заявление Тебаса»1
02:29
Орлов: «Станет „Локо“ чемпионом, выйдет в ЛЧ. Там сейчас „Спартак“ играет и как выглядит?»16
02:02
Геркус: «Денисов играет опорника. Если игрок не жестковат, то это плохой опорник»0
01:39
Игнатьев: «Опасаюсь ли Месси? Если кого-то бояться, то лучше сидеть дома»0
01:23
Самедов: «Рад, что проблемы внутри команды так и остались внутри, и мы смогли их пережить»0
01:02
Перес устроил игрокам «Реала» взбучку в раздевалке после матча с «Жироной»7
00:41
Бубнов: «В сборной попробовал бы Беляева – центрального защитника „Арсенала“»5
00:26
«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал двух фанатов, бросавшихся стаканом с мочой6
00:15
Неймар покрасил волосы в зелёный цвет14
00:11
Кононов покидает «Ахмат» по собственному желанию20
00:05
«Сандерленд» не выиграл ни в одном из 19 матчей на домашнем стадионе в 2017 году1
23:56
Бердыев: «Навас не играет, потому что у него папа в тяжёлом состоянии»1
23:54
Тренер «Карабаха» - об игре с «Атлетико»: «Нам будет тяжело»0
23:49
«Кёльн» возместит «Арсеналу» понесённые во время матча между клубами убытки на «Эмирейтс»8
23:44
Конте: «В матче с „Ромой“ мы должны выложиться по максимуму»3
23:38
Габи: «У нас нет права на ошибку в игре с „Карабахом“»1
23:33
Симеоне: «В матче с „Карабахом“ постараемся подправить ситуацию в Лиге чемпионов»1
23:29
Г. Невилл: «В МЮ есть игроки, готовые прошибить кирпичные стены ради Моуриньо»7

Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у „Базеля“»

сегодня, 02:49
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКА22:45 Не начался

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков, долгое время игравший и работавший в чемпионатах Швейцарии, поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Базель» - ЦСКА. Напомним, в предыдущем туре «армейцы» потерпели домашнее поражение от швейцарской команды со счётом 0:2.

«Уверен, в предстоящей игре ЦСКА покажет себя иначе. „Армейцы“ – одна из сильнейших команд российского первенства. У них есть все шансы взять реванш у „Базеля“ на выезде.

В „Базеле“ произошли серьёзные изменения – и в руководстве, и в составе. Но они по-прежнему остаются командой высокого уровня. У них отлично работает школа и селекционная служба. Дома они очень сильны, их всегда поддерживает много болельщиков. На игру с ЦСКА швейцарцы выйдут как на финал», — отметил Рудаков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Sporting Clube de Portugal
сегодня в 03:12
У ЦСКА нет шансов!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 03:03
Игарь себя иначе показать не может, быть новому рекорду. Ах эти грустные глаза..). Посмотрим, что физрук-бульбаш покажет нового. С его командой все говорит обороняются. Как бы бронепоезд не пришлось выставлять).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100