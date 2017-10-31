Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у „Базеля“»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков, долгое время игравший и работавший в чемпионатах Швейцарии, поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Базель» - ЦСКА. Напомним, в предыдущем туре «армейцы» потерпели домашнее поражение от швейцарской команды со счётом 0:2.

«Уверен, в предстоящей игре ЦСКА покажет себя иначе. „Армейцы“ – одна из сильнейших команд российского первенства. У них есть все шансы взять реванш у „Базеля“ на выезде.

В „Базеле“ произошли серьёзные изменения – и в руководстве, и в составе. Но они по-прежнему остаются командой высокого уровня. У них отлично работает школа и селекционная служба. Дома они очень сильны, их всегда поддерживает много болельщиков. На игру с ЦСКА швейцарцы выйдут как на финал», — отметил Рудаков.

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