Орлов: «Станет „Локо“ чемпионом, выйдет в ЛЧ. Там сейчас „Спартак“ играет и как выглядит?»

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что для того, чтобы команда была конкурентоспособной в еврокубках, она должна уметь играть первым номером:

«Да, Луческу хотел научить играть „Зенит“ в доминирующий футбол, с контролем мяча, чтобы команда была конкурентоспособной в Европе. Не вышло. Манчини то же самое хочет. А остальные… Ну как играет „Амкар“? Непроходимая защита. „Локомотив“ такой же. Может, когда вернутся после травм Чорлука и Ари, они прибавят в атакующей игре. И станут чемпионами. У Сёмина есть опыт. Тогда надо будет играть в Лиге чемпионов. У нас „Спартак“ там играет и как выглядит? Разгром „Севильи“ – это один матч! „Зенит“ группу в Лиге чемпионов выиграл – за счёт этого он выше всех наших клубов в европейском рейтинге. „Ливерпуль“, мы же видели, издевался над „Спартаком“. Это чудо, что они в том матче очко зацепили».

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