Пицци: «Будет очень сложно, но „Бенфика“ хочет взять три очка в Манчестере»

Полузащитник «Бенфики» Пицци в преддверии выездного матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, отметил, что его команда сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ, несмотря на то, что проиграла все три стартовых поединка в группе:

«Я думаю, выход из группы реален. Это по-прежнему возможно, иначе мы бы не приехали играть в Манчестер. Мы надеемся взять три очка, но понимаем, что это будет очень сложной, ведь нам будет противостоять очень хорошая команда с потрясающими футболистами и отличным тренером, но мы всё ещё сохраняем стремление к победе. Пока у нас сохраняется хотя бы математический шанс на выход в плей-офф, мы продолжим работу и сосредоточимся на нашей цели попасть в группу 16 сильнейших команд Европы».

Напомним, наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заявил, что его команду в поединке с «Бенфикой» устроит и ничейный результат.

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