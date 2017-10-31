Кирьяков: «В Лиге чемпионов не всё ещё для ЦСКА потеряно, клуб может преподнести сюрприз»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
08:40
Рамос: «Меня больше заботит отсутствие слов в гимне Испании, чем ситуация в Каталонии»1
00:47
Кононов покинул «Ахмат»47
00:42
«Интер» одержал выездную победу над «Вероной»20
00:33
Рахимов вернётся в «Ахмат»11
23:09
Клубный чемпионат мира расширят до 24 команд18
08:24
Зидан: «Желание игроков „Реала“ выиграть лигу по-прежнему живо»5
08:13
Спаллетти: «„Интер“ идёт по турнирной дистанции в сумасшедшем темпе»0
07:55
Пицци: «Будет очень сложно, но „Бенфика“ хочет взять три очка в Манчестере»1
07:42
Руи Витория: «Свилару всего 18, но только по паспорту. Он очень зрелый игрок»0
07:21
Сауль: «Может показаться, что сейчас всё рухнет, но у „Атлетико“ прочный фундамент»0
06:58
Хайнкес: «Травмы Мюллера и Левандовски были неожиданны, но я найду решение»2
06:39
Жезуш: «Нам удалось показать, что „Спортинг“ умеет противостоять лучшим командам»1
06:20
Тренер «Олимпиакоса»: «Дома фанаты захотят большего – в нашем случае, ничью с „Барсой“»3
05:47
Деулофеу: «„Барселона“ отлично идёт во всех турнирах»4
05:20
ПСЖ снова нацелился на Вендела, которым летом интересовался ЦСКА7
05:05
Постекоглу: «Моё будущее? Сначала мы должны обыграть Гондурас в квалификации ЧМ»1
04:43
Вальверде: «Уверен, болельщики „Олимпиакоса“ встретят меня тепло»1
04:23
Спаллетти: «Сейчас в Серии A всё может измениться в один момент»1
03:48
Геркус: «Расцениваю Эдера как очень удачное приобретение»0
03:23
Самедов: «Ни одна команда в первом круге не удивила своей игрой»5
03:12
Президент ПСЖ: «Мы не будем отвечать на каждое ложное заявление Тебаса»4
02:49
Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у „Базеля“»7
02:29
Орлов: «Станет „Локо“ чемпионом, выйдет в ЛЧ. Там сейчас „Спартак“ играет и как выглядит?»51
02:02
Геркус: «Денисов играет опорника. Если игрок не жестковат, то это плохой опорник»1
01:39
Игнатьев: «Опасаюсь ли Месси? Если кого-то бояться, то лучше сидеть дома»3

Кирьяков: «В Лиге чемпионов не всё ещё для ЦСКА потеряно, клуб может преподнести сюрприз»

сегодня, 08:49
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКА22:45 Не начался

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Кирьяков считает, что ЦСКА по силам добиться положительного результата в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Базеля»:

«Несмотря на возникавшие время от времени трудности игроки ЦСКА всегда доказывали, что рано их списывать. Команда все равно может преподнести сюрприз. Конечно, есть определенная надежда на Дзагоева, который уже тренируется с общей группой. Надежда есть на то, что Головин должен прибавить. С этим соперником, конечно, не стоит с первых минут бежать вперед, оголяя свои тылы.

ЦСКА по тактике нужно сыграть так, как „армейцы“ действовали в победном матче против „Краснодара“. Эта тактика принесла три очка и больше всего сейчас им подходит. Мне кажется, что именно тот матч наставник „армейцев“ сейчас и возьмет за основу.

Конечно, хочется, чтобы наши клубы побеждали. Не все еще для „армейцев“ потеряно. Да, сейчас полоса у них не самая удачная. Но в составе у них достаточно опытных игроков — они должны взять на себя роль лидеров. Думаю, что черную полосу они преодолеют. И почему бы это не сделать в предстоящем матче?»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100