Кирьяков: «В Лиге чемпионов не всё ещё для ЦСКА потеряно, клуб может преподнести сюрприз»

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Кирьяков считает, что ЦСКА по силам добиться положительного результата в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Базеля»:

«Несмотря на возникавшие время от времени трудности игроки ЦСКА всегда доказывали, что рано их списывать. Команда все равно может преподнести сюрприз. Конечно, есть определенная надежда на Дзагоева, который уже тренируется с общей группой. Надежда есть на то, что Головин должен прибавить. С этим соперником, конечно, не стоит с первых минут бежать вперед, оголяя свои тылы.

ЦСКА по тактике нужно сыграть так, как „армейцы“ действовали в победном матче против „Краснодара“. Эта тактика принесла три очка и больше всего сейчас им подходит. Мне кажется, что именно тот матч наставник „армейцев“ сейчас и возьмет за основу.

Конечно, хочется, чтобы наши клубы побеждали. Не все еще для „армейцев“ потеряно. Да, сейчас полоса у них не самая удачная. Но в составе у них достаточно опытных игроков — они должны взять на себя роль лидеров. Думаю, что черную полосу они преодолеют. И почему бы это не сделать в предстоящем матче?»

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