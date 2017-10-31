Геркус: «Расцениваю Эдера как очень удачное приобретение»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что приобретённый летом нападающий Эдер, несмотря на редкие появления на поле, приносит команде большую пользу:

«Эдер – качественный игрок. Он доказал свой профессионализм. Забил два гола, отдал голевую передачу. Один из этих мячей оказался решающим – он выиграл нам матч с „Ростовом“. Благодаря его усилиям мы сейчас находимся там, где находимся. Хотя бы с этой точки зрения я бы расценивал его как очень удачное приобретение. Он проделывает огромный объём работы.

Да к стилю команды он не сразу приспособился. Как и ребята – к его стилю. Он сбрасывает мяч, бежит-открывается – не все его видят. Но притирка мгновенно не происходит нигде. Тот же Рыбус у нас страдает от того, что забегал и оставался без внимания. Эдер – то же самое. Надо понимать, что к нему приковано внимание. В этот момент все просыпаются, когда команда бежит. Все смотрят на человека впереди. Когда он бежит назад, взгляд расфокусируется, и ты не смотришь, какой человек сзади, сложно кого-то выделить.

Нападающий, даже если не забивает сам, даёт забивать другим, уводит за собой. Посмотрите, на Эдере всегда висит по два защитника. Всегда! Он спиной к воротам прикрывает мяч, укрывает его – и остаются зоны слева и справа. Да, Эдер не входит в топ-3 мировых нападающих, но он хороший добротный нападающий. Действующий чемпион Европы, автор победного гола в финале Евро-2016. И он сейчас вызывается в сборную Португалии. Простите меня, это человек, который в одной раздевалке с Криштиану Роналду сидит и обсуждает с ним план на игру».

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