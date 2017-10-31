Пономарёв: «Возвращение Дзагоева? А потом снова будет 1.5 месяца лечиться?»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что форсированное возвращение на поле восстановившегося от травмы полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева выглядит рискованным:

«Я не вижу большого плюса в возвращении в состав Дзагоева. Он только вылечился и сразу вступает в такую ответственную борьбу без игровой практики.

В мои времена мы после травмы сначала играли за дубль, а уже потом возвращались в основную команду. А если опять сломается парень? Снова будет полтора месяца лечить поверхность бедра? Вот к чему это может привести».

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