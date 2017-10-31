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Гершкович: «В „Ахмате“ надеялись, что с приходом Кононова будет ещё всплеск»

сегодня, 14:26

Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера «Ахмата»:

«„Ахмат“ сейчас выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. А амбиции руководства связаны с успехами, которые были в прошлом году. Они надеялись, что с приходом Кононова будет еще всплеск. Но этого не произошло, и, поэтому, видимо, приняли такое решение.

Почему Кононов сам попросил отставку? Видимо, ему виднее. Что здесь за Кононова говорить. Он был внутри, видимо, так проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что не может самостоятельно решить вопросы, которые накопились в команде, те проблемы, которые не дают возможности сделать шаг вперед.

Рашид Рахимов может вернуться в „Ахмат“, все может быть. Рахимов - хороший специалист. Он неоднократно доказывал это, работая во всех командах. Мне трудно говорить, кого пригласят, в какую сторону будет сделан акцент. Сейчас всего можно ожидать».

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удав
сегодня в 14:38
кононов покинул ахмат наверно ради липтона=)
Sysanin101
сегодня в 14:38
Работа в команде из Грозного специфическая и Кононов это не учёл.
Ему б только абы какую команду принять, чтоб не сидеть без дела!
Сразу понятно, что это не его команда!
А пошел работать, потому что пригласили!
Рахимову удалось, со временем, настроить команду на результат, за счёт тренировочного процесса, но его подвела ЭЛЕМЕНТАРНАЯ жадность в конце прошлого сезона, согласно цены вопроса!
Вы только посмотрите игры Терека концовки прошлого сезона!
1. 26 тур - 29 апреля ТЕРЕК - УРАЛ 5:2 (1:1)
2. 27 тур - 7 мая ЗЕНИТ - ТЕРЕК 0:1 (0:0)
3. 28 тур 14 мая ТОМЬ - ТЕРЕК 1:2 (0:0)
4. 29 тур 17 мая СПАРТАК - ТЕРЕК 3:0 (2:0)
5. 30 тур 21 мая КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - ТЕРЕК 1:3 (0:1)
А теперь обратите внимание на 29 тур и игру со Спартаком!
Сразу бросается в глаза НЕ ПОНЯТНАЯ игра Терека в этом матче!
Понять не сложно!
Рахимов сдал эту игру Спартаку, чтобы не ОМРАЧАТЬ вручение Кубка.
Разница есть и притом, очень большая!
Вручать Спартаку при выигранной игре или проигранной, на глазах у публики и БОМОНДА!
Но сдав эту игру Спартаку, Рахимов лишил Терек Лиги Европы и 4-го места!
Впервые в своей истории Терек мог играть в Европе, но, по вине Рахимова, не играет!
А что Кононов мог сделать???
Первые три игры чемпионата сыграли ОТЛИЧНО, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатило ВНИЗ!
А Кононову тренерских силёнок НЕ ХВАТИЛО, чтобы выправить ситуацию!
А три очка с ЦСКА, как Ахмат получил, благодаря скандальному судейству!
Отнимите и получите игру на вылет в ФНЛ и не видно просвета улучшения игры!!!
Но менять тренера пришло время и кандидатура Рахимова НАПРАШИВАЕТСЯ!
Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза!
Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат.
Команда была на виду и ВВЕРХУ!
Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским!
Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:32
НУ НЕ ХОТЯТ ИГРОКИ БИТЬСЯ ЗА АХМАТ, ЗА ТЕРЕК ЕЩЁ КУДА НИ ШЛО, А ЗА АХМАТ НЕ ХОТЯТ...
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