Гершкович: «В „Ахмате“ надеялись, что с приходом Кононова будет ещё всплеск»

Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович прокомментировал уход Олега Кононова с поста главного тренера «Ахмата»:

«„Ахмат“ сейчас выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. А амбиции руководства связаны с успехами, которые были в прошлом году. Они надеялись, что с приходом Кононова будет еще всплеск. Но этого не произошло, и, поэтому, видимо, приняли такое решение.

Почему Кононов сам попросил отставку? Видимо, ему виднее. Что здесь за Кононова говорить. Он был внутри, видимо, так проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что не может самостоятельно решить вопросы, которые накопились в команде, те проблемы, которые не дают возможности сделать шаг вперед.

Рашид Рахимов может вернуться в „Ахмат“, все может быть. Рахимов - хороший специалист. Он неоднократно доказывал это, работая во всех командах. Мне трудно говорить, кого пригласят, в какую сторону будет сделан акцент. Сейчас всего можно ожидать».

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