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Мутко: «Ужесточим меры за незаконную продажу билетов на ЧМ-18»

сегодня, 11:39

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что спекуляция билетами на чемпионат мира 2018 будет пресекаться. 

«Что касается проекта об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира 2018, то со спекуляцией всегда крайне сложно бороться, но в целом мы думаем, что это поможет. Например, сейчас мы только начали организовывать матчи, ещё не объявили билетную программу, а 17 сайтов уже стали продавать билеты. Вот такие вещи, а также потом перепродажа билетов — непростая тема, но есть порядок, установленный на чемпионате мира: если ты хочешь сдать билет, то должен отдавать его через определённый сайт, и тогда причина будет понятна. Спекуляция будет пресекаться, мы будем ужесточать меры через эту административную ответственность».

Напомним, что недавно в ФИФА поступило 2 млн заявок на покупку билетов на чемпионат мира 2018.

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 12:07
Ужесточитель хренов.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:57
5 ЛЕТ ГУЛАГА БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ
Vladimir808
сегодня в 11:55
Мутко: ,,Спекуляция будет пресекаться, мы сами с Гинером
организуем перепродажу билетов на ЧМ18."
Кайзер Созе
сегодня в 11:54
Мутко: "Я, проворовался!"
(Подумал Мутко и понял что сказал это в слух) Вот эту новость я бы с удовольствием почитал, а эту даже не стану.
FILL3286
сегодня в 11:45
Как ни говори мутко,а все ровно стыдно за зенит)
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