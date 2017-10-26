Мутко: «Ужесточим меры за незаконную продажу билетов на ЧМ-18»

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что спекуляция билетами на чемпионат мира 2018 будет пресекаться.



«Что касается проекта об административной ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат мира 2018, то со спекуляцией всегда крайне сложно бороться, но в целом мы думаем, что это поможет. Например, сейчас мы только начали организовывать матчи, ещё не объявили билетную программу, а 17 сайтов уже стали продавать билеты. Вот такие вещи, а также потом перепродажа билетов — непростая тема, но есть порядок, установленный на чемпионате мира: если ты хочешь сдать билет, то должен отдавать его через определённый сайт, и тогда причина будет понятна. Спекуляция будет пресекаться, мы будем ужесточать меры через эту административную ответственность».



Напомним, что недавно в ФИФА поступило 2 млн заявок на покупку билетов на чемпионат мира 2018.

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